Decoradora detalha preparativos da festa de filha de Virginia: 100 profissionais e alta tecnologia

"Festa fácil não é com a gente, não", avisa Tana Lobo. Decoradora responsável pela comemoração do aniversário de três anos de Maria Alice, filha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, a profissional usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (29), para mostrar os bastidores da celebração com ares de megaevento, que acontecerá na tarde desta quinta-feira (30), em Goiânia, em Goiás.

A festa terá o tema de "super heroínas" e contará com um show do cantor Leo Santana. "Não venham com projetinhos 'meia boca' para a gente, não. Coisas que você faz num dia não é com a gente, não. Para isso não chame a gente! Tem que ser algo que dure pelo menos uma semana de montagem. Para a gente tem que ser negócio de virar a noite, a madrugada. Mandem os impossíveis para gente", afirmou a decoradora, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Segundo a profissional, há cerca de uma semana "um super time segue a mil por hora", entre andaimes e ferramentas de construção civil, para tirar do papel o projeto de festa idealizado por Virginia Fonseca. A celebração será marcada por surpresas e efeitos especiais com luzes e alta tecnologia. De acordo com a decoradora, mais de cem profissionais estão envolvidos na montagem do evento.

Um logotipo — com o termo "Super Maria Alice" — foi especialmente criado para a ocasião, em referência ao universo de super heróis. A ideia, aliás, é que Maria Alice esteja caracterizada como a Batgirl, parceira de Batman e de Robin nos quadrinhos.

Grávida do terceiro filho, que se chamará José Leonardo, Virginia enviou o convite físico para alguns amigos que estão em Goiânia. Também convidou outras pessoas, fora da capital goiana, por meio de convite via internet, por conta da logística de entrega — isso porque o convite é um espetáculo à parte, com a personagem-tema iluminada em cores néon, que vão do verde ao vermelho.

