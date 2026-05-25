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FAMOSOS Quem é a decoradora amiga de Virginia Fonseca que prepara a festa de aniversário de Maria Alice Tana Lobo preparou comemoração de 5 anos com referência ao universo dos contos de fadas que conta com áreas de lazer com brinquedos e uma queima de fogos, além de atrações musicais

A festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, nesta segunda-feira (25) em Goiânia, promete ser daquelas de fechar a rua e movimentar os convidados. Não é por menos, a produção está digna de cinema. Quem está por trás de toda a concepção visual e cenografia que faz referência ao universo dos contos de fadas é Tana Lobo, que comanda a Vero Festas ao lado da irmã, Cristal. Amiga da influencer e requisitada das celebridades, a profissional já mostrou alguns detalhes sobre o evento.

O projeto de Tana ainda conta com áreas de lazer com brinquedos e uma queima de fogos, além de atrações musicais. “Está um sonho”, ela afirmou em uma conversa com a influencer.

Formada em gastronomia, Tana se especializou em hotelaria e alta cozinha francesa na França. A paixão por decorar vem do trabalho de sua mãe, Liliane Lobo, e ela se tornou tão conhecida, pelo trabalho na empresa com a irmã, que é requisitada para festas de várias celebridades — ela realizou grande parte das últimas grandes festas de Virginia.

A profissional ficou também conhecida por sua participação no doc-reality “Poderosas do cerrado”, exibido pelo GNT e Globoplay. Conhecida por sua franqueza, Tana afirmou na produção gostar de ser definida pelo termo “poderosa” mesmo.

Festa de Maria Alice

A celebração acontecerá na Casa VF, um espaço de luxo da própria Virginia, avaliado com taxas de locação a partir de R$ 42,9 mil. Os ambientes foram divididos em cenários gigantescos inspirados nos clássicos da literatura e do cinema infantil: de um lado, um navio do Peter Pan acompanhado de personagens como a fada Sininho e o Capitão Gancho; do outro, uma ala dedicada à Frozen.

O evento também contará com apresentações musicais como o cantor Henry Freitas. Quem deve aparecer na festa, claro, são os avós Leonardo, Poliana Rocha (pais de Zé Felipe, que se separou de Virginia em maio do ano passado) e Margareth Serrão (mãe de Virginia), além dos tios João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas.

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