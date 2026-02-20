Sex, 20 de Fevereiro

Saúde

Dedé Santana passa mal e é internado em hospital em Goiânia

Humorista foi encaminhado para realizar exames e avaliação médica no Hugol

Dedé Santana - De acordo com informações, humorista aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde

O humorista Dedé Santana foi internado em Goiânia. O artista estava na cidade para a realização de um espetáculo, mas teve de ser levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol) na manhã desta sexta-feira, 20.

Ao Estadão, a assessoria do "Espetáculo Abracadabra - Um Circo Musical" informou que o humorista havia acordado indisposto e, por isso, foi levado ao hospital para avaliação e exames.

"Por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames. Neste momento, ele passa por atendimento no Hugol e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde", informa a declaração.

Até o momento, as apresentações do espetáculo seguem confirmadas. O Estadão procurou também a assessoria de imprensa pessoal de Dedé, que não respondeu até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

