Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ALTA MÉDICA

Dedé Santana tem alta após ser internado em Goiânia; leia comunicado

O humorista Dedé Santana havia sido hospitalizado pela manhã, após uma indisposição

Reportar Erro
Dedé Santana passou por exames para avaliação do estado clínicoDedé Santana passou por exames para avaliação do estado clínico - Foto: Reprodução / Instagram

Dedé Santana obteve alta médica na noite desta sexta-feira, 20, após ser internado no Hugol - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.

O humorista havia sido hospitalizado pela manhã, após uma indisposição. Ele passou por exames para "avaliação completa do estado clínico".

De acordo com a assessoria do Abracadabra Circo Musical, com que Dedé apresenta na cidade, os resultados foram "tranquilizadores" O artista retornou ao hotel e deve se apresentar com o circo neste sábado, 21.

Leia também

• Dedé Santana passa mal e é internado em hospital em Goiânia

• Harmonização facial: quais os riscos do procedimento em idosos como Stênio Garcia e Dedé Santana



Leia abaixo o comunicado na íntegra:
"O humorista Dedé Santana recebeu alta médica no início da noite desta sexta-feira (20), após atendimento no Hugol - Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia.

O artista deu entrada na unidade hospitalar pela manhã, depois de apresentar uma indisposição. Por precaução, a equipe médica, em comum acordo com a produção do Abracadabra Circo Musical, optou pela realização de exames para uma avaliação completa do quadro clínico.

Com os resultados considerados tranquilizadores, Dedé foi liberado e segue para o hotel, onde permanecerá em repouso.

A previsão é que neste sábado ele retorne normalmente às apresentações do Abracadabra Circo Musical, com sessões às 17h e 20h.

A produção do espetáculo agradece as inúmeras manifestações de carinho, mensagens e orações recebidas ao longo do dia, assim como a atenção e o respeito da imprensa, que acompanharam o caso com responsabilidade."

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter