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Operação Narco Fluxo Defesa de MC Poze do Rodo se manifesta após prisão de cantor; entenda Advogados afirmam que ainda não tiveram acesso aos autos e vão atuar para "restabelecer a liberdade" do artista; ação investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro

A defesa do MC Poze do Rodo afirmou, nesta quarta-feira (15), que ainda não teve acesso ao conteúdo do mandado de prisão expedido contra o artista no âmbito da Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal. Em nota, os advogados disseram que “desconhecem os autos ou teor do mandado de prisão” e que, assim que tiverem acesso, irão se manifestar na Justiça para “restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário”.

Poze do Rodo foi preso pela PF na manhã desta quarta-feira, junto com o MC Ryan SP, em uma das fases da operação que também tem como alvo o empresário de Ryan e influenciador Chrys Dias. A ação conta com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Operação mira esquema de R$ 1,6 bilhão

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de integrar uma associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores no Brasil e no exterior, inclusive por meio de criptoativos. A Polícia Federal aponta que o esquema envolvia lavagem de capitais com uso de um sistema estruturado para ocultação e dissimulação de recursos.

Entre os métodos identificados estão operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com ativos digitais. O volume total movimentado pelos investigados, de acordo com a PF, ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Ao todo, mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. As diligências ocorrem em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Apreensões e possíveis crimes

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos, além de um fuzil. O material será analisado para aprofundar as investigações.

Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Enquanto isso, a defesa de Poze do Rodo sustenta que só irá se pronunciar de forma mais detalhada após acesso integral aos autos do processo.

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