polêmica Defesa de Sean Combs pede que Justiça o liberte da prisão antes do fim de 2025 Defesa diz que cliente, atualmente preso, merece ser liberado logo após sua sentença em 3 de outubro por acusações relacionadas à prostituição

Os advogados de Sean " Diddy" Combs fizeram um apelo por clemência antes de sua sentença, marcada para 3 de outubro, por acusações de prostituição, retratando o magnata da música como um agressor doméstico "reformado", que foi em grande parte absolvido durante o julgamento.

Em documentos apresentados no final da segunda-feira, seus advogados argumentaram que, após um júri absolver Combs das acusações mais graves contra ele, seu caso não justificaria mais do que 14 meses de prisão, uma pena muito menor do que a recomendação do departamento de condicional, que indicava um máximo de 7 anos e 3 meses.

Combs já passou mais de um ano em uma prisão na cidade de Nova York, e a recomendação dos advogados de defesa, se aceita pelo juiz, significaria que seu cliente seria libertado menos de dois meses após a sentença.

“Sr. Combs já entendeu como ser preso e condenado pode destruir sua reputação e gerar consequências colaterais terríveis para seus negócios”, escreveram seus advogados, “e ele reconhece as consequências que suas ações tiveram para ele e sua família”.

Após um julgamento de oito semanas no Tribunal Distrital dos EUA na cidade de Nova York, um júri condenou Combs no último verão por violar a Lei Mann, que torna crime federal transportar pessoas entre estados para fins de prostituição. Ele foi absolvido das acusações de tráfico sexual e conspiração de extorsão, que poderiam resultar em prisão perpétua.

As duas acusações pelas quais ele foi condenado estão relacionadas a arranjos de viagem para duas ex-namoradas — Casandra Ventura e uma mulher conhecida pelo pseudônimo Jane — e homens contratados, que realizaram atos sexuais para Combs em encontros sexuais com uso de drogas, conhecidos como “freak-offs” e “noites de hotel”. Cada acusação pode resultar em até 10 anos de prisão.

Os promotores, que ainda não apresentaram sua recomendação formal de sentença, deixaram claro que buscarão um tempo de prisão significativo, destacando o histórico de abuso doméstico de Combs como um fator agravante.

Durante o julgamento, Ventura testemunhou que Combs a agrediu repetidamente durante o relacionamento de dez anos, e Jane relatou uma briga física que a deixou com marcas na cabeça. Embora a defesa tenha admitido a violência, o júri não considerou que as mulheres foram forçadas ou coagidas a participar dos chamados freak-offs.

'Vício em analgésicos'

Em seu documento, os advogados de Combs escreveram que o vício de Combs em analgésicos foi “frequentemente a razão” por trás das agressões discutidas no julgamento, e que sua detenção no Metropolitan Detention Center, no bairro de Brooklyn, em Nova York, permitiu que ele se recuperasse do uso de drogas e álcool.

Anexadas à submissão estavam cartas de diversos associados de Combs que falaram bem dele, incluindo familiares, amigos e uma de Caresha Brownlee, rapper conhecida como Yung Miami, que namorou Combs.

“Acredito que é importante que o tribunal conheça o lado de Sean que nem sempre é visto ou falado — o homem que se dedicava aos outros, que dava oportunidades, que liderava pelo exemplo e que amava profundamente”, escreveu Brownlee.

Em um esforço para garantir uma pena mais curta, os advogados de defesa buscaram situar Combs na extremidade menos severa dos casos relacionados à Lei Mann. Eles apontaram, em seu documento, casos em que os réus atuaram como cafetões, exploraram vítimas menores de idade e traficaram imigrantes vivendo ilegalmente no país.

Os promotores, por outro lado, defendem que Combs é um infrator flagrante que transportou indivíduos para fins de prostituição em “centenas” de ocasiões, forneceu drogas às mulheres no centro do caso para garantir sua participação nas maratonas sexuais e violou a Lei Mann um mês antes de sua prisão — mesmo sabendo que estava sob investigação federal.

Espera-se que o governo apresente sua recomendação de sentença nos próximos dias. O cálculo preliminar dos promotores, baseado nas diretrizes de sentença, incluía um mínimo de 4 anos e 3 meses, mas eles indicaram que a recomendação formal pode ser significativamente maior.

A promotoria, a defesa e o departamento de condicional estão se baseando nas mesmas diretrizes de sentença para fazer suas recomendações, mas a forma correta de calculá-las neste caso é motivo de disputa. A defesa contestou, por exemplo, a alegação do governo de que os homens contratados que viajaram e foram pagos para os freak-offs deveriam ser considerados vítimas, o que agravaria a pena potencial.

O juiz Arun Subramanian, que supervisiona o caso de Combs, deve considerar as diretrizes de sentença federal na determinação da pena final, mas possui ampla discricionariedade em sua decisão.

Antes da sentença, Subramanian deve analisar a moção de Combs para anular o veredicto do júri, com base no argumento de que ele nunca deveria ter sido processado sob a Lei Mann. Uma audiência sobre a questão está marcada para quinta-feira, quando Combs deve fazer sua primeira aparição no tribunal desde o julgamento.

