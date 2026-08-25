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Famosos Defesa do influencer Andrew Tate diz que carros e iate eram usados como 'estratégia de marketing' Advogados afirmam à Justiça da Flórida que influenciador e irmão exageravam a própria riqueza para gerar atenção e renda; eles estão presos por acusações que incluem supostos crimes sexuais

Os advogados de Andrew Tate afirmam que o influenciador exagerava a própria riqueza nas redes sociais e que os supercarros e o iate exibidos em suas publicações não eram necessariamente propriedade dele ou do irmão, Tristan Tate. Segundo a defesa, a ostentação fazia parte de uma estratégia de comunicação baseada em chamar atenção na internet e aumentar a geração de renda.

A afirmação foi apresentada à Justiça em uma manifestação relacionada ao pedido de liberdade sob fiança dos irmãos, que estão detidos em uma prisão na Flórida enquanto aguardam o resultado de processos de extradição, segundo a BBC.

Andrew e Tristan foram presos no mês passado depois que promotores britânicos apresentaram novas acusações contra os dois, incluindo supostos crimes sexuais. Ambos negam as acusações.

Segundo os advogados, o modelo de negócios dos irmãos “depende da atenção on-line” e a imagem de riqueza extrema é parte desse mecanismo.

"A excentricidade das publicações feitas por eles e sobre eles é o ponto central. Quanto mais hiperbólica e extravagante for a publicação, maior a probabilidade de gerar visualizações e curtidas, o que, por sua vez, gera renda. Em resumo, eles estão desempenhando um papel", afirmaram os advogados.

Iate teria sido usado para promoção e carros seriam alugados

Na manifestação, a defesa afirma que o superiate associado a Andrew e Tristan não pertencia aos irmãos. Segundo os advogados, eles foram pagos para promovê-lo.

Os carros exibidos nas redes sociais também são citados no documento. Entre eles aparecem um Aston Martin e modelos da Bugatti. Segundo a defesa, esses veículos eram alugados.

"Os Tates estão envolvidos em vários negócios que 'ensinam' homens a ganhar dinheiro. É do interesse deles se apresentar nas redes sociais como podres de ricos", argumentaram os advogados.

A defesa também afirma que Andrew utilizava exageros e hipérboles por “efeito cômico”, sem necessariamente esperar que as declarações fossem tomadas literalmente.

A manifestação não esclarece se todos os carros de luxo vistos nas publicações de Andrew Tate eram alugados. Uma Ferrari roxa conversível aparece em uma das imagens citadas, mas esse veículo específico não é mencionado no documento.

Defesa contesta argumento sobre risco de fuga

A disputa sobre o patrimônio dos irmãos está ligada ao argumento dos promotores de que Andrew e Tristan representam um “risco de fuga”. Para sustentar a tese, a acusação citou declarações anteriores dos dois sobre riqueza e influência, além do fato de possuírem múltiplas identidades.

A defesa respondeu que o governo tratou as declarações feitas nas redes sociais como se fossem descrições literais do patrimônio.

"O governo alega que os Tates representam risco de fuga com base em suas declarações nas redes sociais de que são 'bilionários autoproclamados' que possuem 'veículos de alto padrão, jatos particulares e um superiate personalizado de US$ 50 milhões e têm acesso irrestrito a fundos tradicionais, criptomoedas e bitcoin', afirmaram os advogados.

Na sequência, a defesa acrescentou:

"Mas o governo não demonstrou que essas alegações grandiosas sejam verdadeiras", disseram.

Os promotores, por sua vez, sustentam que os irmãos possuem “recursos significativos, tanto em termos de dinheiro quanto de redes sociais”. A acusação também afirma que os dois demonstraram uma “propensão a intimidar denunciantes vulneráveis”.

Os promotores citaram ainda publicações de Andrew Tate nas redes sociais nas quais ele teria zombado das autoridades responsáveis pelo processo. Segundo a acusação, o influenciador também sugeriu que poderia esconder a própria identidade para evitar a prisão.

Acusações no Reino Unido

Andrew e Tristan Tate foram presos em Miami por delegados da polícia federal dos Estados Unidos no mês passado, depois que o Crown Prosecution Service, do Reino Unido, apresentou 38 novas acusações contra os dois.

Entre elas estão acusações de estupro e crimes relacionados ao tráfico sexual. Segundo as informações apresentadas, os irmãos agora enfrentam um total de 59 acusações relacionadas a supostos crimes cometidos entre julho de 2010 e agosto de 2017.

Andrew Tate tem 39 anos e Tristan Tate, 38. Os dois possuem dupla cidadania britânica e americana e negam qualquer irregularidade.

Andrew Tate ganhou notoriedade inicialmente após participar da versão britânica do reality show Big Brother, em 2016. Antes da projeção nas redes sociais, foi lutador de kickboxing.

Atualmente, possui milhões de seguidores e ficou conhecido por publicar vídeos e fotografias que exibem o que aparenta ser um estilo de vida extremamente luxuoso. Tate também se autodeclara “misógino”.

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