SHOW EM 2026

Deftones virá ao Brasil em 2026, anuncia o baterista em entrevista a revista

A última vez que a banda esteve no Brasil foi em 2015, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Deftones deve vir ao Brasil em 2026Deftones deve vir ao Brasil em 2026 - Foto: Jimmy Fontaine/Divulgação

Após um hiato de 16 anos, a banda Deftones deve voltar a se apresentar no Brasil, em 2026. Pelo menos foi o que garantiu o baterista Abe Cunningham, em entrevista à Rolling Stone Brasil, que será publicada nos próximos dias.

A última vez que a banda norte-americana de metal esteve em terras brasileiras foi em 2015, para uma apresentação no Rock in Rio e abrindo o show de System of a Down, em São Paulo. Antes disso, o grupo esteve por aqui em 2001, 2007, 2009 e 2011.

“[A vinda ao Brasil] Acontecerá muito em breve. Será em 2026”, disse Cunningham à Rolling Stone Brasil, sem detalhar data(s) ou local(is).

Também na entrevista, o baterista exaltou o engajamento dos fãs brasileiros pelo retorno do Deftones ao Brasil. “É engraçado, porque você vê em todos os comentários no Instagram: ‘come to Brazil’ (‘venha ao Brasil’), o que nós amamos. Então, não vai demorar. Faz muito tempo [desde a última visita]. Mal podemos esperar para retornar”.

Durante a entrevista, Abe Cunningham também falou do novo álbum de estúdio do Deftones, “Private Music”, que deverá ser lançado no próximo dia 22 de agosto.
 

