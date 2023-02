A- A+

MÚSICA "Deixa a Menina Dançar": single dá start ao novo álbum do DJ Patricktor4 Single, o primeiro de doze que virão, foi lançado no último dia 2 de fevereiro nas plataformas de música

Um afro-house em meio a sotaques do afoxé, mesclando swing e latinidade. Essa é a pegada do single "Deixa a Menina Dançar", a primeira de doze faixas do novo álbum do DJ e produtor baiano Patricktor4.



Lançado no último dia 2 nas plataformas de música, o single, da Caloor Record, e que dá o start ao disco que será lançado no próximo mês de maio, contou com a participação da baiana Márcia Castro e da banda pernambucana Abulidu. A produção e mixagem ficou por conra de Leo D, com masterização do DJ Lucio K.





Com mote na liberdade do corpo da mulher, do corpo como um território de lutas, livre para ser o que quiser, o single de Patricktor4, segundo o próprio, "É a renovação da música pop brasileira".



Ele completa falando sobre sua dedicação em "pesquisar e desenvolver uma tendência mais tropical para a dance music, misturando um caldeirão gigante de ritmos originais do Brasil, América Latina e África".





Sobre Patricktor4

Entre prévias de Carnaval pelas bandas de Olinda, Recife e Salvador, Patrick, que é baiano - mas com residência em Pernambuco há mais de uma década - está tomado por palcos afora neste início de 2023.

Crédito: Silla Cadengue

Com mais de vinte anos de trajetória e dois EP's lançados (2005 e 2010), além de rodar o Brasil, ele também circula desde 2006 em festivais na Europa, Ásia, África e América. Na bagagem, eventos do quilate de Copa do Mundo e Olimpíadas.

Serviço

"Deixa a Menina Dançar", single de Patricktor4



Lançado no último dia 2 de fevereiro nas plataformas de música

Instagram: @patricktor4

Para ouvir o single: Plataformas de Música

