Deixando casa de Erasmo Carlos "intacta", viúva enfrentaria "perseguição" de enteados
Fernanda Esteves vive disputa judicial em torno da herança do roqueiro da Jovem Guarda com os filhos dele, Leonardo e Gil
Veio à tona a disputa em torno da herança de Erasmo Carlos. De um lado, os filhos do roqueiro Tremendão — Leonardo e Gil Esteves — e, de outro, a viúva, Fernanda Esteves. No centro do conflito estão bens, direitos autorais e decisões judiciais tomadas desde a morte do artista, em 2022.
A pedagoga, com quem o cantor da Jovem Guarda foi casado entre 2019 e 2022, agora enfrenta novos desdobramentos do caso que vieram a público e envolvem diretamente o que ainda mantinha como memória do marido.
Recentemente, segundo a revista Veja, Fernanda Esteves saiu do imóvel em que morava com o cantor e onde ainda vivia, localizado em São Conrado, na zona sul do Rio. A residência, avaliada em R$ 8 milhões, de acordo com o site Metrópoles, voltou a ser ocupada pelos herdeiros após uma decisão da Justiça. O custo mensal elevado, com contas na casa dos R$ 10 mil, também pesou na mudança já que os filhos não aceitariam em contribuir com as despesas do local.
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Em entrevista à TV Aparecida, Fernanda já contou que manteve a antiga casa como o cantor deixou, preservando objetos como ele queria.
A administração do espólio, atualmente, está sob responsabilidade somente de Leonardo, que questionou sobre a posse de um veículo utilizado por Fernanda. O carro, segundo relatos, estaria registrado em nome de uma empresa ligada à carreira do artista, o que motivou a cobrança por sua devolução — ou o pagamento de aluguel para o uso do veículo.
A disputa se estende também aos direitos ligados à obra de Erasmo Carlos. Há divergências sobre o controle da imagem e das músicas do cantor, mesmo diante do regime de comunhão parcial de bens do casamento. Esse conjunto de fatos teriam feito com que Fernanda passasse a ver a ação dos enteados como “perseguição”, segundo uma fonte da Veja.
A viúva passou a viver em um apartamento menor na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, de acordo com o jornal Extra. Nas redes sociais, ela tem compartilhado reflexões em um tom um tanto melancólico. Alguns seguidores até notaram: “Que coisa mórbida! É bom fazer terapia”, recomendou uma pessoa em uma publicação em que Fernanda comentava sobre o processo de luto.
“Passei tanto tempo fazendo qualquer coisa que não contar as estrelas… Não sei se se somou à elas. Olho para o céu e tenho esperança de que você esteja lá, brilhando”, escreveu ela ao publicar uma foto ao lado do marido.