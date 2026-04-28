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FAMOSOS Deixando casa de Erasmo Carlos "intacta", viúva enfrentaria "perseguição" de enteados Fernanda Esteves vive disputa judicial em torno da herança do roqueiro da Jovem Guarda com os filhos dele, Leonardo e Gil

Veio à tona a disputa em torno da herança de Erasmo Carlos. De um lado, os filhos do roqueiro Tremendão — Leonardo e Gil Esteves — e, de outro, a viúva, Fernanda Esteves. No centro do conflito estão bens, direitos autorais e decisões judiciais tomadas desde a morte do artista, em 2022.



A pedagoga, com quem o cantor da Jovem Guarda foi casado entre 2019 e 2022, agora enfrenta novos desdobramentos do caso que vieram a público e envolvem diretamente o que ainda mantinha como memória do marido.

Recentemente, segundo a revista Veja, Fernanda Esteves saiu do imóvel em que morava com o cantor e onde ainda vivia, localizado em São Conrado, na zona sul do Rio. A residência, avaliada em R$ 8 milhões, de acordo com o site Metrópoles, voltou a ser ocupada pelos herdeiros após uma decisão da Justiça. O custo mensal elevado, com contas na casa dos R$ 10 mil, também pesou na mudança já que os filhos não aceitariam em contribuir com as despesas do local.





Em entrevista à TV Aparecida, Fernanda já contou que manteve a antiga casa como o cantor deixou, preservando objetos como ele queria.

A administração do espólio, atualmente, está sob responsabilidade somente de Leonardo, que questionou sobre a posse de um veículo utilizado por Fernanda. O carro, segundo relatos, estaria registrado em nome de uma empresa ligada à carreira do artista, o que motivou a cobrança por sua devolução — ou o pagamento de aluguel para o uso do veículo.

Erasmo Carlos e Fernanda Esteves — Foto: Reprodução/Instagram

A disputa se estende também aos direitos ligados à obra de Erasmo Carlos. Há divergências sobre o controle da imagem e das músicas do cantor, mesmo diante do regime de comunhão parcial de bens do casamento. Esse conjunto de fatos teriam feito com que Fernanda passasse a ver a ação dos enteados como “perseguição”, segundo uma fonte da Veja.

A viúva passou a viver em um apartamento menor na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, de acordo com o jornal Extra. Nas redes sociais, ela tem compartilhado reflexões em um tom um tanto melancólico. Alguns seguidores até notaram: “Que coisa mórbida! É bom fazer terapia”, recomendou uma pessoa em uma publicação em que Fernanda comentava sobre o processo de luto.

“Passei tanto tempo fazendo qualquer coisa que não contar as estrelas… Não sei se se somou à elas. Olho para o céu e tenho esperança de que você esteja lá, brilhando”, escreveu ela ao publicar uma foto ao lado do marido.

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