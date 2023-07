Del Rey lança "Não Vou Ficar", 2º single do primeiro álbum da banda

A- A+

A banda Del Rey liberou, nesta sexta (21), mais um single do seu primeiro álbum. A faixa "Não vou ficar" está disponível nas plataformas digitais e faz parte de "O Disco", trabalho fonográfico inaugural do grupo que já tem quase 20 anos de existência e reúne o cantor Chinaina e integrantes do Mombojó, para celebrar a obra de Roberto e Erasmo Carlos.



Eles já haviam lançado anteriormente "Ilegal, imoral ou engorda", que também esstá no repertório de "O Disco". "A gente quis fazer uma grande homenagem à Jovem Guarda, e escolhemos diferentes compositores que emprestaram suas obras a Roberto, como Helena dos Santos, Paulo Barros e Tim Maia", explica Chinaina. "Não vou ficar", por exemplo, é da autoria de Tim.

O álbum completo será lançado no dia 22 de agosto, pelo selo Pedra Onze.

FICHA TÉCNICA ("Não vou ficar" - Tim Maia)

Vicente Machado – Bateria

Estevan Sinkovitz Neto – Baixo

Marcelo Machado – Guitarra, violão e voz

Felipe S. – Guitarra

Chiquitito Corazon – Orgão, pandeirola e voz

Chinaina – Voz

Produzido pela banda Del Rey

Gravado entre abril e julho de 2022 por Chinaina, Felipe S. e Chiquitito Corazon nos estúdios Pedra Onze (SP), Estúdio S (SP) e Estúdio Nsa. de Lourdes (PE).

Mixado por Chinaina no estúdio Pedra Onze (SP)

Masterizado por Estevan Sinkovitz Neto no Lichen Ideias Sonoras (SP)

Veja também

AGENDA CULTURAL Programação do fim de semana vem com Festival de Inverno de Garanhuns Virtuosi e outra opções