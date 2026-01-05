A- A+

STREAMING "Dele & dela" e "Quebra de juramento": as estreias no streaming nesta semana Terceira temporada de "Teerã" também está na lista

Leia também

• Melhores de 2025 na Dramaturgia: confira as produções e artistas da TV e streaming

• Prime Video: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming

• Apple TV: confira as estreias de filmes e séries em janeiro de 2026 no streaming

Alguém está mentindo no caso de um assassinato na pequena cidade de Dahlonega, no estado americano da Georgia. Ou é a repórter e apresentadora Anna Andrews, interpretada por Tessa Thompson, ou o detetive Jack Harper, vivido por Jon Bernthal, os dois protagonistas de “Dele & dela”, thriller que estreia na Netflix na quinta-feira.

Alguém está mentindo no caso de um assassinato na pequena cidade de Dahlonega, no estado americano da Georgia. Ou é a repórter e apresentadora Anna Andrews, interpretada por Tessa Thompson, ou o detetive Jack Harper, vivido por Jon Bernthal, os dois protagonistas de “Dele & dela”, thriller que estreia na Netflix na quinta-feira.

Veja detalhes abaixo sobre este e outros lançamentos da semana.

Dele & Dela (Netflix, a partir de 8/01)

Apesar de afastados um do outro depois da perda de um filho, eles são casados e suspeitam das versões que cada um conta sobre a história. “No fim das contas, trata-se das narrativas que construímos para proteger a nós mesmos”, diz Bernthal, que venceu o Emmy de melhor ator convidado em comédia em 2024 pela participação em “O urso”.

A minissérie é mais uma adaptação de best-seller, desta vez o de Alice Feeney, publicado no Brasil em maio do ano passado pela editora Darkside. “Jack é fundamentalmente um cara legal, mas que tomou decisões ruins”, diz a autora. “Anna tem uma armadura, mas, embaixo dessa casca de cabelo, maquiagem e looks incríveis de âncora de telejornal, está uma mulher muito vulnerável e frágil”.

Teerã (Apple TV, a partir de 9/01)

Hugh Laurie, famoso pelo protagonismo em “Dr. House”, junta-se à terceira temporada desta série de espionagem centrada em Tamar (o ator Niv Sultan), um agente hacker do Mossad, o serviço secreto de Israel, em missão em Teerã, no Irã. Nos novos episódios, Laurie interpreta Eric Peterson, um inspetor nuclear sul-africano.

Mil golpes (Disney+, a partir de 9/01)

Esta série de época sobre o East End londrino no fim do século XIX tem Stephen Graham e Erin Doherty, dois astros de “Adolescência”, da Netflix. Ele interpreta Henry “Sugar” Goodson, que, nesta segunda temporada, está entregue à bebida. Ela é Mary Car, de volta à cidade e disposta a reunir sua gangue de malandros.

Quebra de Juramento (Globoplay, a partir de 8/01)

A equipe de Jornalismo da TV Globo revela, nesta série documental de três episódios, os bastidores da investigação contra o cirurgião João Couto Neto, especialista em casos de hérnia e vesícula, e suspeito de ter causado a morte de, pelo menos, 40 pacientes no Rio Grande do Sul.

Spring fever (Prime video, a partir de 5/01)

No streaming da Amazon, o ano começa com este k-drama baseado numa web novel homônima de sucesso. Na história, a pragmática professora Yoon Bom (Lee Joo-been) se vê completamente apaixonada por Sun Jae-gyu (Ahn Bo-hyun), um homem que vira de cabeça para baixo o vilarejo onde ela mora.

Veja também