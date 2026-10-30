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STREAMING "Delegado": a série de investigação policial que você precisa assistir estreia nesta sexta (30) A produção pernambucana é produzida por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho

Se você gosta do gênero policial, a série pernambucana "Delegado" é a escolha obrigatória do fim de semana. Dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, a produção estreia o primeiro episódio no Canal Brasil hoje (30), às 22h, estrelada por Johnny Massaro, Alice Carvalho, Hermila Guedes, além da participação especial de Tânia Maria.

Na trama, Massaro ("Emergência Radioativa", 2026) interpreta Felipe, o mais novo delegado de uma delegacia localizada na periferia do Recife. O jovem idealista e ingênuo se depara com os desafios da segurança pública no Brasil, além dos dilemas éticos e pessoais com os quais ele precisa lidar.

Ao todo, a série “Delegado”, criada por Leonardo Lacca, Marcelo Lordello e Tião, terá na primeira temporada sete episódios exibidos semanalmente às sextas-feiras até o dia 11 de novembro. No dia seguinte da estreia, a nova trama será disponibilizada no Globoplay para assinantes do plano Premium.

A reportagem da Folha de Pernambuco teve acesso aos três primeiros episódios de “Delegado”. É seguro dizer que os elementos narrativos esperados de uma série policial, como crime, investigação e dilemas éticos estão presentes na narrativa, porém, a autenticidade da estrutura e estética dos episódios é o maior trunfo da série.

Evitar os clichês de um gênero consolidado na televisão (e plataformas de streaming) é um desafio. Lacca e Lordello deram conta do recado mesmo o "efeito CSI" provocando expectativas irreais na audiência - casos resolvidos "com o pé nas costas" e a ajuda de equipamentos tecnológicos de última geração estão fora da realidade de muitas unidades.

Os diretores assumem o risco de apresentar uma delegacia com deficiências na infraestrutura e desafios complexos que impactam diretamente na eficiência da segurança pública. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Lacca e Lordello defenderam a escolha realista por uma série de experiências pessoais e compartilhadas dessa realidade.

Na conversa, Lacca lembra de quando prestou depoimento após ter o seu MacBook furtado. "A delegacia é um lugar que ninguém quer ir, né? Então, para mim foi um choque", lembra. Para o diretor, o imaginário sobre a unidade policial é construído a partir do audiovisual, principalmente se você nunca esteve em uma.

"Delegado" tem êxito em gerar conflitos, construir personagens convincentes e instaurar no espectador a curiosidade através de reviravoltas bem construídas por desafiarem o público a montar o quebra-cabeça. Não à toa, o cineasta Kleber Mendonça Filho elogiou publicamente o roteiro da produção.

Ele e Emilie Lesclaux, idealizadores do Janela Internacional de Cinema do Recife, também são produtores da série e escolheram encerrar o festival com a exibição dos três primeiros episódios de "Delegado" neste domingo (1°), no Cinema São Luiz, às 20h45.

Com direito ao uso de gírias populares de Pernambuco, como "tabacudo", o texto humorístico também chama atenção. Sem exageros, o humor flui espontaneamente nos diálogos.

''A gente não pensou em algoritmo, talvez o algoritmo pessoal de cada um. 'Delegado' tem um humor que é da gente, mas também fruto da pesquisa que a gente fez com a ajuda de Karina Nobre", afirma Marcelo Lordello.

SERVIÇO

Série "Delegado"

Disponível nas sextas-feiras, às 22h, no Canal Brasil e no dia seguinte no Globoplay (plano Premium)

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