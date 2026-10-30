"Delegado": a série de investigação policial que você precisa assistir estreia nesta sexta (30)
A produção pernambucana é produzida por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho
Se você gosta do gênero policial, a série pernambucana "Delegado" é a escolha obrigatória do fim de semana. Dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, a produção estreia o primeiro episódio no Canal Brasil hoje (30), às 22h, estrelada por Johnny Massaro, Alice Carvalho, Hermila Guedes, além da participação especial de Tânia Maria.
Leia também
• "Sandra Roque" e "Tutti Frutti" abrem o Janela Internacional de Cinema do Recife nesta quarta (28)
• Janela Internacional de Cinema do Recife: edição tem programação anunciada
Na trama, Massaro ("Emergência Radioativa", 2026) interpreta Felipe, o mais novo delegado de uma delegacia localizada na periferia do Recife. O jovem idealista e ingênuo se depara com os desafios da segurança pública no Brasil, além dos dilemas éticos e pessoais com os quais ele precisa lidar.
Ao todo, a série “Delegado”, criada por Leonardo Lacca, Marcelo Lordello e Tião, terá na primeira temporada sete episódios exibidos semanalmente às sextas-feiras até o dia 11 de novembro. No dia seguinte da estreia, a nova trama será disponibilizada no Globoplay para assinantes do plano Premium.
A reportagem da Folha de Pernambuco teve acesso aos três primeiros episódios de “Delegado”. É seguro dizer que os elementos narrativos esperados de uma série policial, como crime, investigação e dilemas éticos estão presentes na narrativa, porém, a autenticidade da estrutura e estética dos episódios é o maior trunfo da série.
Evitar os clichês de um gênero consolidado na televisão (e plataformas de streaming) é um desafio. Lacca e Lordello deram conta do recado mesmo o "efeito CSI" provocando expectativas irreais na audiência - casos resolvidos "com o pé nas costas" e a ajuda de equipamentos tecnológicos de última geração estão fora da realidade de muitas unidades.
Os diretores assumem o risco de apresentar uma delegacia com deficiências na infraestrutura e desafios complexos que impactam diretamente na eficiência da segurança pública. Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, Lacca e Lordello defenderam a escolha realista por uma série de experiências pessoais e compartilhadas dessa realidade.
Na conversa, Lacca lembra de quando prestou depoimento após ter o seu MacBook furtado. "A delegacia é um lugar que ninguém quer ir, né? Então, para mim foi um choque", lembra. Para o diretor, o imaginário sobre a unidade policial é construído a partir do audiovisual, principalmente se você nunca esteve em uma.
"Delegado" tem êxito em gerar conflitos, construir personagens convincentes e instaurar no espectador a curiosidade através de reviravoltas bem construídas por desafiarem o público a montar o quebra-cabeça. Não à toa, o cineasta Kleber Mendonça Filho elogiou publicamente o roteiro da produção.
Ele e Emilie Lesclaux, idealizadores do Janela Internacional de Cinema do Recife, também são produtores da série e escolheram encerrar o festival com a exibição dos três primeiros episódios de "Delegado" neste domingo (1°), no Cinema São Luiz, às 20h45.
Com direito ao uso de gírias populares de Pernambuco, como "tabacudo", o texto humorístico também chama atenção. Sem exageros, o humor flui espontaneamente nos diálogos.
''A gente não pensou em algoritmo, talvez o algoritmo pessoal de cada um. 'Delegado' tem um humor que é da gente, mas também fruto da pesquisa que a gente fez com a ajuda de Karina Nobre", afirma Marcelo Lordello.
SERVIÇO
Série "Delegado"
Disponível nas sextas-feiras, às 22h, no Canal Brasil e no dia seguinte no Globoplay (plano Premium)