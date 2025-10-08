A- A+

''vale tudo'' Delegado do caso Odete Roitman conta detalhes de cena com Debora Bloch e faz aposta sobre assassino Claudio Jaborandy tem mais de 30 anos de carreira e também esteve em ''Guerreiros do sol'' e ''Pssica''

O dono do mercado perto da casa do ator Claudio Jaborandy, em São Paulo, mandou uma mensagem assim que o viu no capítulo da última terça-feira em "Vale Tudo", na pele do delegado Mauro, o responsável por investigar "quem matou Odete Roitman".

— O cara do mercadinho da rua falou: "Você não contou para ninguém!". As pessoas ficaram surpresas. Não tive nem tempo de contar para minha mãe, só me concentrei no que tinha que fazer. Com as redes sociais, tive a dimensão de onde me meti — disse o ator pernambucano, de 59 anos, morador de São Paulo há mais de 20, que, até a hora do almoço desta quarta, ainda não havia saído de casa.

Com mais de 30 anos de carreira, Claudio foi convidado para o papel pela autora, Manuela Dias, e pelo diretor artístico, Paulo Silvestrini, nesta reta final. Começou a gravar na quarta-feira (1º) e terminou no sábado (4). A primeira cena foi um diálogo na delegacia. Logo depois, seguiu para o "quarto" onde Odete estava morta. Surpreendeu-se em ver o corpo da própria Debora, com quem ele já cruzou em outros trabalhos, "ensanguentado", caído.

— Foi uma coisa muito impactante. Quando entrei no estúdio, estava lá a Debora, no chão, e depois num saco do IML. De vez em quando, ela puxava a perna, porque ficava meio dormente, mas é impressionante a disposição dela. No final da cena, ela foi ovacionada no estúdio todo — contou Claudio, frisando que era a própria atriz no rabecão. — Quem fechou o saco preto foi o diretor, as mãos (que aparecem no vídeo) são do Paulo Silvestrini.

Apesar de destacado para o caso mais badalado do ano, Claudio não é Mauro e diz estar "zonzo com tantas possibilidades" de nomes para ter cometido o crime. Como todo o resto do elenco, não faz ideia da identidade do assassino, mas tem suas apostas.

— Estou entre tia Celina (Malu Galli) e Marco Aurelio (Alexandre Nero).

E se o assassino não for nenhum dos cinco suspeitos?

—Aí é o mordomo, né. Encontrei com o Luis Salem (que interpreta Eugênio) e falei: "o mordomo é o culpado".

Descobrindo ou não a identidade do assassino, Claudio já pode dizer que 2025 foi um ano de sucesso. Além de Mauro, ele esteve em outras duas produções, "Guerreiros do sol", do Globoplay, e "Pssica", da Netflix, ambas muito elogiadas pela crítica. Nesta última, faz um dono de terra que trafica e abusa de menores de idade.

— É um personagem feito para odiar, muito pesado. E essas pessoas existem, a gente tem que denunciar.

Veja também