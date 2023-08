"Delírica Vertigem": exposição de Luciano Pinheiro entra em cartaz na APG

A- A+

Pinturas sobre tela, Duratex e madeira, produzidas entre os anos de 2020 e 2023 - período em que o País era assolado pela pandemia da Covid-19 - com cores e grafismos explorados em toda sua intensidade para, dessa forma, colocar em evidência o momento de desassossego emocional da época, perfazem a produção do artista plástico Luciano Pinheiro na exposição "Delírica Vertigem", cuja curadoria tem à frente a pesquisadora e doutora em História da Arte, Joana D’ Arc Lima.



Crédito: Gustavo Berttini

Com vernissage hoje na Arte Plural Galeria (APG), no Bairro do Recife, e visitação gratuita para o público a partir de amanhã, a exposição - em cartaz até 7 de outubro - foi produzida no ateliê do artista durante a pandemia, ocasião em que Luciano Pinheiro resistiu aos dias pandêmicos revivendo memórias de sua trajetória, em meio a anotações com desenhos em bico de pena e nanquim, aquarelas, recortes e colagens.

Segundo o próprio artista, o "retiro" no ateliê tornou-se "uma espécie de diário íntimo" em que ele buscou inspiração criativa com desenhos do "Pânico" - mostra realizada por ele nos anos de 1970 na Galeria Officina, no Recife.

Com preocupações e angústias amenizadas pelo colorido das aquarelas e outros trabalhos, Luciano Pinheiro se utilizou de um "delicioso jogo, jogo lírico, livre, despretensioso, dionisíaco" por onde tentou se salvar da vertigem "individual e coletiva, colocando na arte mais uma vez meu ponto de equilíbrio", enalteceu ele.

Serviço

Exposição “Delírica Vertigem", de Luciano Pinheiro



Quando: vernissage nesta terça-feira (8), das 18h às 21h; visitação para o público a partir de amanhã

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

De segunda a sexta, das 9h às 18h e aos sábados, das 14h às 18h

Gratuito

Instagram: @arte_plural_galeria

