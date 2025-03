Delma é o novo Anjo do BBB 25; Thamiris é escolhida para o Monstro

A- A+

Delma é o novo anjo do programa BBB 25. Neste sábado (8), os brothers disputaram mais uma Prova do Anjo.

Desta vez, o desafio envolveu um jogo de tabuleiro.



Pouco antes da prova, Tadeu Schmidt anunciou que Vinícius e Guilherme estavam livres da dinâmica do Pegar ou Guardar imposta por Thamiris.

Os dois tiveram de dormir fora da casa e se alimentar com uma comida pior que a da Xepa.



Após o anúncio, os brothers participaram de um sorteio em que tinham de escolher colegas para vetar do desafio.



Apenas Diego Hypolito, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória Strada e Guilherme disputaram a Prova do Anjo



Delma se emocionou após vencer a disputa. Ela escolheu Thamiris para o Monstro. Ela terá de se vestir de câmera em um desafio inspirado no Plantão da Globo.



A sister terá de imunizar um participante no próximo paredão, formado no domingo (9). No mesmo dia, o Big Fone tocará novamente



Quem atender será levado à "loja misteriosa", onde poderá escolher entre receber o Poder de anular, Poder do não, Poder dois, Poder do desvio, Poder da imunidade e Poder supremo.

