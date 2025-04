A- A+

BBB 25 Delma relembra embates com Thamiris após punição de Guilherme no BBB 25: ''devolvi tudo'' A pernambucana se emocionou ao falar do genro, sua dupla dentro do programa

Delma, que saiu na última eliminação do BBB 25, foi a convidada do Mais Você desta quarta, 16, e conversou com Ana Maria Braga durante o quadro Café com o Eliminado. Ela falou sobre o genro Guilherme e sua vivência no reality: "A fofoca reina ali dentro."

Em um determinado momento do jogo, Guilherme e Vinícius ficaram do lado de fora da casa após uma punição dada por Thamiris. Delma retomou o assunto: "Quando apareceram os momentos em que tive que me posicionar, como foi com Thamiris que botou meu genro passando fome, isso me doeu muito", disse.

"Mas, por sorte, ganhei o anjo e botei ela no monstro. Devolvi tudo."

Questionada pela apresentadora sobre ter "pedido para sair", Delma ponderou que suas ações "pesaram". Ela também se emocionou ao falar do genro com o qual configurou uma dupla dentro do jogo

Ela revelou que tinha uma percepção equivocada sobre como seria a vivência no reality: "Eu cheguei lá e achei que ia ter muita ‘treta’ comigo [...] Mas fui muito acolhida e recebida com muito carinho pelas pessoas".

Outro embate da dupla de Guilherme foi com Dona Vilma. Sobre a ex-participante, Delma disse: "Ela também sabe que não tenho nada contra ela". Ela ainda brincou com "tomar uma cerveja" junto de Vilma.

Vilma participou do Mais Você e reforçou o convite para um café com Delma.

Sobre o pódio, ela colocou Guilherme em primeiro, Vitória Strada em segundo e Diego Hypolito em terceiro lugar.

