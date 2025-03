A- A+

BBB 25 Delma, Vinícius e Eva foram escolhidos para o Paredão do BBB 25, nesta sexta (28) No mesmo dia, no período da tarde, os participantes já haviam disputad a 11ª Prova do Anjo, vencida por João Pedro, que entregou o castigo do Monstro para Vitória Strada.

A semana turbo impõe aceleração ao BBB 25. Nesta sexta-feira (28), uma nova formação de Paredão colocou na berlinda Dona Delma, Vinícius e Eva.

No mesmo dia, no período da tarde, os participantes já haviam disputa da 11ª Prova do Anjo, vencida por João Pedro, que entregou o castigo do Monstro para Vitória Strada.

Como foi a formação do Paredão?

Como o Anjo desta rodada é autoimune, João Pedro escapou de receber votos dos participantes, assim com Maike, líder da semana, que escolheu Dona Delma ara ir direto ao Paredão. Com os nomes sorteados em uma caixa, cada confinado deu seu voto aberto.

Diego votou em Eva, Eva votou em Daniela, Vinicius votou em Eva, João Gabriel votou em Daniela, Renata votou em Daniela, Guilherme votou em Eva, Daniela votou em Eva, João Pedro votou em Daniela, Vilma votou em Daniela, Vitória votou em Eva e Delma votou em Eva.

Por seis votos a cinco, Eva foi emparedada, junto com Vinícius (direto pela prova) e Dona Delma.

Semana turbo

Dando sequência ao ritmo mais acelerado no BBB, no domingo (30), o 13º participante será eliminado e os confinados disputam uma nova Prova do Líder.

Logo em seguida, neste mesmo domingo, será formado mais um Paredão. A Eliminação desta berlinda será na terça-feira, dia 1º de abril.

Veja também