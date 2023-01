DeLux New Era traz os DJs Mochakk, Öwnboss, Meca e Maz

A- A+

Nesta sexta-feira (13), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, os fãs da música eletrônica recebem grandes nomes da cena mundial, na primeira edição da festa DeLux New Era. Com início marcado para às 21h, o agito ficará sob o comando do DJ Mochakk, Öwnboss, Meca e Maz.



O DJ Öwnboss foi o terceiro artista brasileiro mais ouvido no exterior, pelo Spotify, no ano passado, ficando atrás apenas de Anitta e Alok. Ainda fora do país, Move Your Body, canção de Sevek e Öwnboss, alcançou o segundo lugar como música mais tocada. Além dele, o DJ Pedro Maia, mais conhecido como Mochakk, é mais uma atração que promete momentos inesquecíveis.

Os DJs Meca e Maz também vem despontando na cena eletrônica. Meca é o sobrenome de Matheus, artista que tem chamado atenção pelo seu carisma e melodia contagiantes, arrancando sorrisos nas pistas por onde passa. Já Maz, como é conhecido o produtor Thomaz Prado, é o responsável pelo remix de “Banho de Folhas”, que bateu 1 milhão de plays no Spotify em 2022.

Para o produtor Rosalvo Luiz, todos os detalhes do evento foram planejados para oferecer experiências marcantes. “Do line up até a estrutura, pensamos em cada detalhe para que tudo esteja em perfeita sincronia, proporcionando momentos inesquecíveis para o público”, destaca.

A festa, que acontece na Cia do Lazer, tem ingressos pelo valor de R$100, além de transfer, com saída do Shopping RioMar, a partir das 20h. O valor do transporte é de R$ 50,00 (ida e volta) e também pode ser adquirido no site e/ou aplicativo do Ingresse. Mais informações estão disponíveis no perfil do Instagram @agenciadelux .

Serviço

DeLux New Era

Atrações: Mochakk | Öwnboss | Meca | Maz

Dia: 13 de janeiro

Local: Cia do Lazer (na rua Ilha do Álvaro, s/n - km 3 - Estrada Porto/Serrambi)

Ingressos: www.ingresse.com/delux-new-era

