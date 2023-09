A- A+

Feriado Delux Weekend agitou o Litoral Sul de Pernambuco com três festas e artistas nacionais As festas aconteceram na praia de Maracaípe

O litoral de Maracaípe, em Pernambuco, testemunhou três dias de pura e inesquecível celebração durante o feriadão dos dias 7, 8 e 9 de setembro, com a Delux Weekend. Com uma programação recheada de música eletrônica, sertanejo e funk, além dos renomados DJs residentes da icônica festa carioca "Mixed by Mixed”, o evento se tornou o ponto de encontro dos amantes da música e da diversão.

Com line-up de tirar o fôlego, as festas foram comandadas pelas maiores estrelas da música e da cena eletrônica do Brasil. Os sets empolgantes de Bruno Be foram o ponto alto do primeiro dia de festa. Já no segundo dia, a festa Mykonos foi comandada pela dupla Matheus e Kauan, que encantou o público com seus hits cativantes e emocionantes. Ainda no segundo dia, Kevin O Chris e o duo Cat Dealers incediaram o palco com seus sucessos.

Pedro Ramalho e Eduardo Lobarinhas fecharam o último dia de festa. Cada um deles trouxe uma energia única e contagiante, fazendo com que o público curtisse a noite toda.

