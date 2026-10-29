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Cultura Demência por corpos de Lewy: entenda o diagnóstico do ator Patrick Stewart O ator britânico, ícone da ficção científica que fez "Star Trek" e "X-Men", morreu aos 86 anos

O ator britânico Patrick Stewart, ícone da ficção científica que fez "Star Trek" e "X-Men", morreu aos 86 anos. Segundo sua porta-voz Kelly Bush Novak, o artista faleceu na quarta-feira em sua casa, em Los Angeles.

Ela afirmou que o ator enfrentou "uma breve e comovente jornada" com Alzheimer e demência com corpos de Lewy (DCL) e afirmou que ele estava com familiares e amigos no momento da morte.

"Ele foi acolhido pelo carinho de familiares e amigos, cercado por música ao vivo, oração, lágrimas, risadas e o tipo de emoção profunda que só ele conseguia inspirar depois de uma vida inteira de dedicação a todos nós. Vamos guardar para sempre a serenidade e a expressão de reflexão em seu rosto, um lembrete duradouro de sua graça invencível", escreveu Bush Novak, em comunicado.

O que é a demência por corpos de Lewy?

A demência é o nome dado a uma síndrome caracterizada por perda cognitiva gradual que engloba diferentes causas e afeta 1,2 milhão de brasileiros, com 100 mil novos pacientes diagnosticados a cada ano. Em 60% a 80% dos casos, ela é decorrente da doença de Alzheimer, segundo a Alzheimer’s Association, porém há outras causas, como a vascular e a por corpos de Lewy.

A doença costuma surgir a partir dos 50 anos e é considerada progressiva, ou seja, os sintomas aparecem de forma lenta e tendem a piorar com o tempo. Em média, a sobrevida varia entre cinco e sete anos após o diagnóstico, embora esse período possa ser mais curto ou se estender por até duas décadas, dependendo de cada paciente.

Jerusa Smid, neurologista do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, explica que a demência por corpos de Lewy é a terceira causa mais comum na população geral, e a segunda causa de demência degenerativa mais prevalente, depois do Alzheimer, entre os idosos. No caso da DCL, uma proteína chamada alfa-sinucleína passa a se acumular no cérebro dos pacientes, formando os chamados corpos de Lewy, que destroem os neurônios. Ainda não se sabe, porém, o que leva a esse acúmulo.

Sintomas da demência por corpos de Lewy

— Os sintomas são os cognitivos, especialmente com dificuldades de atenção, na função executiva. Pode ter dificuldade de memória, mas não é o que predomina no início da doença. E, concomitante, os sintomas motores, como uma rigidez dos movimentos, alteração de marcha, alterações de equilíbrio, tremores, muito semelhantes aos de Parkinson. Isso porque as duas doenças têm essa mesma alteração patológica no cérebro, na mesma proteína. O que diferencia é o local onde essas alterações acontecem — diz a especialista.

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Segundo Jerusa, outra característica importante da DCL, que faz parte dos critérios para o diagnóstico da doença, é a presença de alucinações visuais. Além disso, o paciente pode ter flutuações dos sintomas, com dias melhores do que os outros, e um transtorno comportamental do sono REM, que são movimentos enquanto ele sonha.

— Se ele sonha que está correndo, movimenta as pernas como se estivesse correndo. Se sonha que está lutando, faz movimentos de soco. Isso é muito característico da demência por corpos de Lewy — diz a neurologista.

Tratamento para a demência por corpos de Lewy

O tratamento envolve medicações que aumentam a função da dopamina, buscando uma melhora dos sintomas motores, e que elevam um outro neurotransmissor chamado acetilcolina, que atua nos sintomas cognitivos. A terapia melhora a qualidade de vida do paciente, porém não consegue interromper ou reverter a perda cognitiva.

Não exista cura para DCL.

— E temos o tratamento não medicamentoso, que é igualmente importante, e envolve fisioterapia, fonoterapia, porque o paciente pode ter um comprometimento de deglutição e de fala, e a reabilitação cognitiva, que são exercícios para atenção, para função executiva. O tratamento consiste nesses dois caminhos, o medicamentoso e o não medicamentoso — explica a neurologista.

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Especialistas apontam que a demência com corpos de Lewy é uma das formas mais difíceis de diagnosticar, justamente porque seus sintomas iniciais se confundem com outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

O diagnóstico costuma envolver avaliação clínica, exames neurológicos, testes cognitivos e exames de imagem, mas a confirmação definitiva só pode ser feita por autópsia cerebral após a morte.

Ainda não há cura para a doença, e o tratamento busca controlar sintomas e preservar a qualidade de vida do paciente pelo maior tempo possível. A identificação precoce, segundo o National Institute on Aging (NIA), ajuda a evitar medicações inadequadas, organizar o cuidado familiar e permitir um acompanhamento mais preciso.

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