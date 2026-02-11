A- A+

MÚSICA Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde Cantora afirma que cronograma estava mais intenso do que conseguiria administrar neste momento

Demi Lovato comunicou nesta terça-feira, 10, por meio dos stories no Instagram, o cancelamento de cinco datas da turnê It’s Not That Deep, que estava prevista para começar em 8 de abril, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA). Segundo Lovato, a decisão foi tomada após perceber que o cronograma estava mais intenso do que conseguiria administrar neste momento.

Em mensagem direcionada aos fãs conhecidos como "lovatics", ela afirmou que precisará de mais tempo para descansar, ensaiar e reorganizar a agenda, garantindo que possa manter o nível de entrega ao longo de toda a série de apresentações.

No comunicado, a artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar neste momento.

"Ao começar a me preparar para a turnê, percebi que fui além do que era possível."

Ela ainda reforçou que a mudança é necessária para preservar seu bem-estar físico e emocional: "Para proteger minha saúde e garantir que eu possa dar o meu melhor em cada show, preciso de mais tempo para descansar, ensaiar e ajustar minha agenda com mais folga, o que me permitirá cumprir toda a duração da turnê "

Nova data de estreia e orientações sobre reembolso

As apresentações suspensas aconteceriam nas seguintes cidades: Charlotte (8 de abril), Atlanta (12 de abril), Nashville (14 de abril), Denver (5 de maio), Las Vegas (8 de maio). A cantora lamentou a decisão e pediu desculpas aos fãs que já haviam se programado para comparecer aos eventos.

Com a mudança, a turnê agora terá início em 13 de abril, em Orlando. O show na cidade, inicialmente marcado para o dia 10, foi remarcado e passa a abrir oficialmente a nova fase de apresentações.

Lovato informou que ingressos adquiridos via Ticketmaster e AXS terão reembolso automático para as datas canceladas. Já compras feitas em plataformas de revenda devem ser tratadas diretamente com os respectivos pontos de venda. Para Orlando, os ingressos anteriormente comprados permanecem válidos.

Turnê acompanha álbum lançado em 2025

Anunciada em outubro, a It’s Not That Deep Tour leva o mesmo nome do álbum lançado por Demi Lovato em 2025. Apesar de ainda não haver datas confirmadas na América Latina, a cantora já tem presença garantida no Rock in Rio 2026, onde se apresenta no dia 12 de setembro, no Palco Mundo.

Na mesma noite, o line-up inclui nomes como Maroon 5, Mumford & Sons e o brasileiro João Gomes, com participação especial da Orquestra Brasileira.

Ao encerrar o comunicado, Demi reforçou o carinho pelo público e afirmou estar animada para reencontrar os fãs em breve, agora com uma agenda ajustada e foco total na qualidade dos shows.





