saúde Demi Lovato: como cantora se torna símbolo de resiliência por falar sobre a própria saúde mental Diagnosticada com transtornos que afetam sua vida, a artista se empenha em falar sobre o que viveu

Abrir o coração sobre a própria saúde mental tem se tornado mais frequente no mundo das celebridades. Ano após ano artistas passaram a falar abertamente com o público sobre os problemas vividos na vida pessoal. Demi Lovato, conhecida por seus papéis televisionados no Disney Channel, não esconde dos fãs que já viveu situações difíceis ao longo da vida.

Durante sua jornada, ela tem ressaltado como é importante fazer terapia e ter um acompanhamento regular de um profissional.

"A saúde mental é algo que todos nós temos que cuidar. Falar sobre isso pode salvar vidas", publicou em seu perfil em uma rede social Durante o Dia Mundial da Saúde Mental.

Transtornos diagnosticados

Demi já passou por diagnósticos de transtorno bipolar, transtornos alimentares, depressão e problemas relacionados ao uso de substâncias. Além disso, em 2018 a cantora e atriz sofreu uma overdose, que causou problemas na sua audição e na visão. No total, ela já foi internada em uma casa de recuperação para saúde mental cinco vezes.

“Só quando entrei em tratamento pela primeira vez é que percebi que isso não é quem eu sou. É apenas uma parte do que me faz ser quem sou. Minhas lutas me transformaram na cerâmica que você vê hoje, mas nunca foi a minha identidade desde então”, declarou a atriz em uma palestra, segundo a revista People.

