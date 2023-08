A- A+

cantoras Demi Lovato passa a seguir Luísa Sonza nas redes, e especulações sobre parceria aumentam Fãs da artista brasileira voltam a ficar instigados com possibilidade de dueto com americana em novo álbum, gravado em estúdio nos EUA

O clique não passou despercebido. Na noite da última terça-feira (8), a cantora americana Demi Lovato passou a seguir Luísa Sonza nas redes sociais. Desde então, fãs da artista brasileira especulam sobre uma possível parceria entre ambas. "Cadê o feat?", perguntou um internauta, no Instagram. "Não duvido nada um feat no novo álbum da Luísa", comentou outra pessoa.

Astro do pop rock, a americana de 30 anos não esconde sua paixão pelo Brasil. No último ano, quando esteve no país para se apresentar no Rock in Rio — aliás, no mesmo dia em que Luísa Sonza fez show no festival —, ela ressaltou ao GLOBO que sente uma "energia incrível" em solo tupiniquim. "Alguns dos meus fãs mais apaixonados são brasileiros", afirmou, à época.

Pop, rock e funk

Demi é fã declarada de Anitta. Em 2019, a cantora passou a seguir a funkeira no Instagram. Admirada com o trabalho da brasileira, deixou uma série de comentários em publicações da carioca do bairro de Honório Gurgel. E curtiu vários e vários posts da colega. "Você é impecável", escreveu.

Em meio à produção do novo álbum de Luísa Sonza, intitulado "LS 3", admiradores da brasileira acabaram ficando instigados com a possibilidade de uma parceria internacional nessa obra inédita, gravada num estúdios em Los Angeles, nos EUA. Rumores sobre o tal "feat" entre Luísa e Demi circulam nas redes. Mas tudo não passa de um boato, pelo menos por enquanto.

