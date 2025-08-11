A- A+

NOSTALGIA Demi Lovato participa de show dos Jonas Brothers e relembra músicas de "Camp Rock" Participação surpresa ocorreu na abertura da turnê de 20 anos do trio, que ocorreu nos Estados Unidos

Demi Lovato foi uma das convidadas especiais do show realizado pelo Jonas Brothers em Nova Jersey, nos Estados Unidos, neste domingo (11). Os artistas cantaram sucessos de “Campo Rock”, franquia estrelada por eles entre 2008 e 2010.

demi lovato and joe jonas singing “this is me” wasn’t in my 2025 bingo cardpic.twitter.com/FA7tePOxNF — daniel is FAST (@ohoneygotovegas) August 11, 2025

Realizada no MetLife Stadium, a participação surpresa fez parte da estreia da turnê “Jonas 20: Greetings From Your Hometown”, que celebra as duas décadas de carreira do trio de irmãos.



Durante a apresentação, os artistas relembraram os hits “This is Me” e “Wouldn’t Change A Thing”, que integraram a trilha sonora dos filmes. Ambas as faixas são duetos de Joe Jonas e Demi Lovato, que interpretaram o casal Mitchie Torres e Shane Gray.

“Camp Rock” foi um dos fenômenos lançados pelo Disney Channel nos anos 2000, revelando nomes que fazem sucesso no meio musical até hoje. O romance entre Joe Jonas e Demi Lovato na ficção se repetiu na vida real e os dois chegaram a assumir um namoro em 2010, mas a relação chegou ao fim meses depois.

Veja também