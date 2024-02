A- A+

celebridades Demi Moore aconselha familiares de pessoas com demência Atriz revelou como ela e suas filhas lidam com a doença de seu ex-marido, Bruce Willis, e deu alguns detalhes sobre como o ator está hoje

Apesar de estar separada dele há anos, Demi Moore é uma das pessoas que está próxima de Bruce Willis desde que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal. Na quarta-feira, a protagonista de "Ghost - Do outro lado da vida" (1980) falou de sua experiência e ofereceu um conselho significativo para os familiares de pessoas que enfrentam o mesmo quadro.

"Acho que o mais importante que posso compartilhar é que tentem conhecê-los e se conectar com eles no estágio em que estão", disse a atriz a Andy Cohen em uma conversa que tiveram na SiriusXM, por ocasião da estreia de Feud: Capote vs. The Swans, a série que revisita a relação de amor e ódio entre o famoso jornalista e escritor e as damas mais poderosas de Nova York.

"Quando você deixa ir quem eles foram ou quem você pensou que fossem... Ou mesmo quem você gostaria que fossem, então você realmente está pronto para permanecer no presente e absorver a alegria e o amor que eles têm para oferecer naquele momento. É muito importante estar presente. Temos que nos concentrar no que são e não no que não voltarão a ser", indicou.

"Dadas as circunstâncias, ele está se saindo muito bem. O que compartilharei é o que digo às minhas filhas, que é importante simplesmente tê-lo presente onde está e não nos apegarmos ao que não é, mas ao que é, porque há uma grande beleza, doçura, amor e alegria nisso", disse a atriz.

O apresentador elogiou então a resposta "linda" de Moore enquanto algumas das co-estrelas da nova série de Ryan Murphy, que estavam com elas no estúdio, ouviam atentamente.

Em fevereiro de 2023, a família do astro de Duro de Matar informou que o ator sofria de demência frontotemporal. Desde que os problemas de saúde de Willis começaram, Moore tem passado mais tempo com ele e sua atual esposa, Emma Heming.

"Estão todos lá o tempo todo", disse uma fonte à Us Weekly em dezembro de 2023. "Essa experiência uniu ainda mais toda a família. Ninguém sabe quanto tempo Bruce tem, então estão absorvendo cada momento que passam com ele", apontou. Tanto Moore quanto Heming compartilharam durante esse tempo imagens do ator desfrutando de momentos cotidianos com elas e os filhos.

Moore e Willis são pais de Rumer, Scout e Tallulah, as irmãs mais velhas das duas filhas que o protagonista de Armageddon teve com Heming, Mabel Ray e Evelyn Penn. Os co-protagonistas de Pensamentos Mortais, que foram casados de 1987 a 2000, também passam tempo com sua neta, Louetta Isley, que Rumer deu à luz em abril de 2023.

Rumer revelou recentemente que seu pai inspirou o nome de sua primogênita, já que seus "cantores favoritos são Louie Armstrong, Etta James e Isley Brothers".

Willis e Heming comemoraram seu 16º aniversário no mês passado, e ela compartilhou em suas redes algumas fotos da celebração íntima. Junto com uma foto em que o ator a beija na bochecha, ela escreveu: "16 anos com este homem especial. Meu amor e adoração por ele só crescem".

Horas antes de Moore dar sua mensagem às pessoas que enfrentam uma situação semelhante à de sua família, no programa Good Morning America, informaram que Willis está respondendo bem ao tratamento.

