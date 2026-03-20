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FAMOSOS Demi Moore publica fotos inéditas de Bruce Willis com a neta em aniversário de 71 anos Recentemente, a atriz falou sobre o estado de saúde de Willis durante participação no podcast de Oprah Winfrey

A atriz Demi Moore publicou uma homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, que completou 71 anos nessa quinta-feira, 19. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto do ator ao lado da neta, Louetta Willis, filha de Rumer, primogênita dos dois.

Na legenda da publicação, Demi fez referência a música All You Need Is Love, do The Beatles: "Tudo o que você precisa é amor. Parabéns, BW".

Declarações recentes sobre saúde

Recentemente, a atriz falou sobre o estado de saúde de Willis durante participação no podcast de Oprah Winfrey, ao lado de Emma Heming, atual esposa do ator. Emma revelou, em 2023, o diagnóstico de demência.

Durante a conversa, Demi comentou sobre as mudanças na condição do ex-marido e destacou a importância de lidar com o momento presente.

"Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades".

Bruce Willis é pai de cinco filhas. Do casamento com Demi Moore, entre 1987 e 2000, nasceram Rumer Willis, Scout Willis e Tallulah Willis. Com Emma Heming, o ator teve outras duas filhas: Mabel Ray Willis e Evelyn Penn Willis.

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