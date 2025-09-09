Demi Moore desabafa sobre o ex, Bruce Willis

A- A+

Durante uma participação no “The Oprah podcast”, apresentado por Oprah Winfrey, Demi Moore falou sobre a saúde de seu ex-marido, Bruce Willis. Casados entre 1987 e 2000, os atores tiveram três filhos: Rumer, de 37 anos, Scout, de 34, e Tallulah, de 31. Na conversa, que contou também com a presença da atual esposa do artista, Emma Heming, a estrela de “Ghost” (1990) ainda fez questão de render elogios a ela.



“É difícil de ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas meu ponto de vista é: é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso”, disse Demi. Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades.”

Na sequência, Demi falou sobre a importância de Emma na convivência com Bruce. “Muita coisa caiu sobre Emma para conseguir organizar tudo. E o mais bonito é reconhecer que os cuidadores precisam cuidar de si mesmos. Se não reservarem tempo para estar bem, não podem estar disponíveis para ninguém. Tenho muita compaixão por Emma, sendo uma mulher jovem. Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral lidando com a saúde de Bruce. Ela teve tanto medo quanto força e coragem para enfrentar tudo isso”, afirmou.

Em março de 2022, a família de Bruce Willis revelou que o ator tinha afasia, que afeta a capacidade de comunicação. Em fevereiro de 2023, a situação se agravou e ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que não tem cura e que afeta tanto a linguagem quanto a personalidade.

Num comunicado publicado por sua família, foi explicado que, embora não existam tratamentos para a doença, todos as pessoas próximas ao ator esperavam que a atenção pública sobre o caso ajudasse a aumentar a conscientização e a pesquisa sobre esse tipo de transtorno. De lá pra cá, a família de Bruce Willis tem compartilhado detalhes de seu estado de saúde, destacando que o apoio e o amor são fundamentais nesta fase de sua vida.

