Demi Moore deve ganhar Oscar, mas Fernanda Torres merece prêmio de melhor atriz: veja apostas finais

A Variety, uma das mais importantes revistas americanas na cobertura de audiovisual, publicou no início da tarde desta quarta-feira, suas apostas finais para o Oscar 2025.



Para a publicação, quem leva o prêmio de melhor atriz na temporada é Demi Moore, por "A substância", mas quem merecia vencer é Fernanda Torres, protagonista de " Ainda estou aqui".



A revista também coloca Mikey Madison, de "Anora", como uma possível premiada.

No entanto, as fichas da Variety para melhor filme internacional ficam todas com o filme de Walter Salles. Para o jornalista Clayton Davis, ele vai ganhar e é o merecedor do Oscar da categoria. "Emilia Pérez" aparece apenas como um possível vencedor.

Como melhor filme, a Variety aposta em "Anora", do diretor Sean Baker, mas quem é seria o merecedor do maior prêmio da noite é "Ainda estou aqui". No entanto, para eles, aquele que tem uma chance é "Conclave".

