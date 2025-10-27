A- A+

NOVELA Demi Moore diz que Tom Cruise ficou ''constrangido'' com sua gravidez em filme dos anos 1990 A atriz lembrou que se preparou fisicamente para o papel ainda durante a gestação

Demi Moore relembrou os bastidores de ''Questão de Honra'' (1992) e contou que Tom Cruise teria ficado "constrangido" com sua gravidez durante os ensaios do longa. A revelação foi feita durante uma conversa no New Yorker Festival, no último sábado, 25.

Na época, a atriz estava grávida de oito meses de sua segunda filha, Scout Willis, fruto do relacionamento com Bruce Willis, quando participou de uma leitura do roteiro ao lado de Cruise e do diretor Rob Reiner e percebeu o desconforto do colega.

"Acho que Tom ficou bastante envergonhado. Eu me sentia bem, estava me movimentando, mas dava pra notar que ele achava a situação um pouco estranha", relatou a atriz.

Ela explicou que, no início dos anos 1990, poucas mulheres em Hollywood conciliavam a maternidade com papéis de destaque no cinema, o que tornava sua escolha incomum. "Havia essa ideia de que era preciso escolher entre ser mãe ou seguir a carreira. Eu sempre achei que isso não fazia sentido e quis mostrar que era possível ter as duas coisas", afirmou.

Demi contou ainda que, na tentativa de provar que poderia dar conta das duas funções, acabou impondo uma pressão excessiva a si mesma. "Olho pra trás e penso: o que eu estava tentando provar? Não era algo tão apoiado quanto é hoje. Eu estava amamentando e, ao mesmo tempo, ensaiando cenas", disse.

A atriz lembrou que se preparou fisicamente para o papel ainda durante a gestação e que manteve uma rotina intensa de exercícios pouco antes do parto. "Eu usaria um uniforme militar e, provavelmente, me antecipei demais. Fiz trilhas de horas, pedalei 24 quilômetros e até fui dançar em um clube de reggae no dia em que minha bolsa estourou", contou.

Veja também