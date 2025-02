Demi Moore diz que visita o ex, Bruce Willis, toda semana: ''Ainda somos família''

A- A+

Demi Moore revelou que visita seu ex-marido, Bruce Willis, semanalmente. O ator, que foi casado com a atriz por 13 anos, recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT) em 2023.

A atriz de A Substância falou sobre o assunto em entrevista à Variety e afirmou que, mesmo que o casamento dos dois tenha acabado há mais de 20 anos, ela segue sendo uma presença constante na vida do artista.

"Nós sempre seremos família, só que de maneiras diferentes. Para mim, isso nunca foi uma questão. Eu o visito porque é isso que você faz com quem você ama", afirmou.

"Eu espero que isso encoraje as pessoas a ver que existem maneiras diferentes de fazer as coisas. Existe uma vida após o divórcio. Existe como adotar a coparentalidade com amor." Para ela, as visitas semanais também ajudam as cinco filhas do ator.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável após a separação por conta das três filhas que tiveram juntos. Willis ainda tem duas filhas mais novas, frutos do casamento atual com Emma Heming.

O astro lida com demência frontotemporal (DFT) em 2023. Antes disso, porém, a família dele já havia comunicado que Willis se afastaria da carreira após ser diagnosticado com afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.A

