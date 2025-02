Demi Moore leva o SAG Awards e se torna forte concorrente de Fernanda Torres no Oscar

A- A+

Na noite deste domingo, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos premiou os melhores do cinema e da TV no SAG Awards, em cerimônia que aconteceu em Los Angeles. A premiação é considerada um importante termômetro para o Oscar.

Indicada à categoria de melhor atriz, Demi Moore venceu e fez um emocionado discurso de agradecimento. Depois de já ter levado o Globo de Ouro (comédia/musical) e o Critics Choice, ela agora consolida seu favoritismo na corrida pela estatueta dourada, que também tem a brasileira Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro (drama), na disputa.





Outra categoria que tinha brasileiros obervando atentamente era o de melhor elenco (o SAG não possui melhor filme). Na briga estava "Anora", que ganhara os prêmios dos sindicatos de produtores, diretores e roteiristas e concorre com "Ainda estou aqui", de Walter Salles, no Oscar. Mas quem levou a melhor na noite foi "Conclave". Uma pressão a menos para o Brasil.

Ainda em cinema, Zoe Saldaña ficou com o prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Emilia Pérez". A surpresa da noite ficou por conta do prêmio de melhor ator, dado a Timothée Chalamet, por viver Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido".

Na categoria de Televisão, "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" conquistou quatro prêmios. "Only Murders in The Building" ficou com a estatueta de "Melhor Elenco de Série de Comédia", desbancando a favorita "The Bear".

