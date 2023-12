Demissexual: além da mãe de Vírginia Fonseca, relembre famosas que se identificam da mesma forma

A- A+

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, se declarou demissexual. A revelação foi feita durante uma conversa postada nos stories da filha e causou burburinho nas redes sociais. Demissexuais são pessoas que não sentem atração sexual por outros indivíduos baseadas apenas em aparência física.

Para os demissexuais, é preciso estabelecer uma forte conexão emocional antes da relação. O termo vem de estar "a meio caminho entre" sexual e assexual, de acordo com a organização americana Rede de Visibilidade e Educação Assexual (AVEN). Essa é uma variação da assexualidade, e dificilmente se sentem atraídos por alguém sem estabelecer uma amizade em primeiro lugar e estar pronto para fazer sexo.

A seguir, relembre outras famosas que se identificam com esta orientação.

Iza

Depois de terminar seu casamento, no ano passado, Iza se declarou demissexual no podcast "Quem pode, pod". "Demora muito para eu querer transar com a pessoa, se eu não tiver nenhuma relação. Eu transei uma vez e foi tranquilo, deu tudo certo, mas fiquei me questionando. Demorei para entender que tinha a ver com isso. Preciso admirar muito para falar: 'Quero te dar'", afirmou a cantora.

Giovanna Ewbank

No mesmo podcast — o “Quem pode, pod”, do qual é apresentadora — Ewbank disse que havia se relacionado com quatro homens antes de casar com Bruno Gagliasso. que antes do marido – com quem é casada há 12 anos – se relacionou intimamente com outros quatro homens. Ela inclusive, revelou que a mãe a incentivava a “aproveitar a vida”, mas que ela não sentia vontade de estar com outras pessoas.

Luciana Gimenez

A apresentadora também revelou que não se relaciona sexualmente com quem não tem intimidade. Em entrevista ao videocast "Desculpa Alguma Coisa", ela disse que chegou à conclusão sobre a própria sexualidade durante uma quadro do "SuperPop", programa que apresenta na RedeTV!.

"Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa e falou que era demissexual. Falei: 'Sou eu'. Tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça. Não é que vou casar com a pessoa amanhã, mas tem que ter algo", explicou ela. Nicole Puzzi

Símbolos sexual da era da pornochanchada brasileira, a atriz Nicole Puzzi já afirmou ao site Gay Blog que não se relaciona sexualmente com pessoas com quem não tem conexão afetiva. Ela explicou que por conta disso recusou trabalhar com pornografia. "Não me interessei. Sempre fui incapaz de ter relações sexuais sem envolvimento emocional. Sou demissexual. O valor do cachê foi apenas uma desculpa para recusar os convites", disse a atriz.

