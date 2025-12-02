A- A+

SHOW Demônios da Garoa se apresentam no Recife em março de 2026; ingressos estão à venda O grupo paulistano se apresenta no Mirante do Paço, celebrando 80 anos de carreira

No dia 6 de março de 2026, Recife receberá o histórico grupo paulistano Demônios da Garoa para show no Mirante do Paço, no Bairro do Recife. Eles vêm celebrar 80 anos de trajetória, efeméride registrada em audiovisual.

No repertório dos Demônios da Garoa, clássicos da memória afetiva brasileira, como “Trem das Onze”, “Saudosa Maloca”, “Samba do Arnesto”, “Iracema”, “O Sol Nascerá” e “As Mariposas”.

Os ingressos já estão à venda no Sympla, com preços a partir de R$ 120.

Os Demônios da Garoa

Fundado em 1943, o grupo se tornou conhecido pelo estilo bem-humorado, pelas harmonias vocais características e pelo uso marcante de elementos rítmicos típicos de São Paulo, como o samba de breque e o samba de partido-alto, com forte influência do cotidiano urbano.

A parceria com Adoniran Barbosa marcou definitivamente a história do grupo: músicas como “Trem das Onze”, “Saudosa Maloca”, “Iracema” e “Samba do Arnesto” tornaram-se clássicos do cancioneiro nacional e consolidaram o grupo como os intérpretes mais emblemáticos da obra do compositor.

Com diferentes formações ao longo das décadas, os Demônios da Garoa mantêm até hoje a identidade sonora original, sendo reconhecidos como um patrimônio da cultura popular paulistana e brasileira.

SERVIÇO

Demônios da Garoa

Quando: 6 de março de 2026

Onde: Mirante do Paço - Travessa do Amorim, 75/4º andar, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 120, no Sympla

Instagram: @demoniosdagaroa

