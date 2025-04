A- A+

TEATRO Denise Fraga apresenta monólogo "Eu de Você" no Recife Espetáculo, que sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, é inspirado em histórias reais

Denise Fraga segue no Recife, após apresentar espetáculo com Tony Ramos na cidade. Desta vez, a atriz encena o monólogo “Eu de Você”, desta quarta-feira (9) até sábado (12), no Teatro de Santa Isabel.

Com direção de Luiz Villaça, a peça traz histórias reais, costuradas com trechos de clássicos da literatura, música, imagens e poesia. O humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras.

Lançado em setembro de 2019, o espetáculo teve a turnê interrompida pela pandemia da Covid-19 e retornou aos palcos em 2022. Recife é a última parada da temporada pelo Norte e Nordeste do país.

Serviço:

Espetáculo “Eu de Você”

Quando: desta quarta-feira (9) até sábado (12), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos de R$ 20 a R$ 120, à venda no Sympla



