A- A+

TEATRO Denise Fraga fala sobre "Eu de Você", em cartaz no Recife: "Experiência mais linda da minha vida" Monólogo pode ser visto no Teatro de Santa Isabel, desta quarta-feira (9) até sábado (11)

Denise Fraga já tem um novo encontro marcado com o público pernambucano. Após dividir o palco com Tony Ramos no último final de semana, Denise Fraga retorna ao Teatro de Santa Isabel, desta vez para apresentar o monólogo “Eu de Você”.

Com sessões agendadas desta quarta-feira (9) até sábado (11), sempre às 20h, o espetáculo traz à tona histórias reais recebidas por Denise. Em um primeiro momento, a premissa pode lembrar um pouco a do quadro “Retrato Falado”, apresentado pela atriz de 2000 a 2007, no “Fantástico”, mas ela garante que as propostas são distintas.

“Quando tivemos a ideia de fazer o solo com histórias reais, fiquei um pouco reticente, justamente por essa proximidade. Acho que o ‘pulo do gato’ veio quando pensamos em trançar essas histórias com trechos da literatura e da música. Tem muita coerência com a minha trajetória no teatro, em que eu faço valer das palavras de autores para dizer o que eu quero dizer”, pontua Denise.

Acompanhada de um grupo de musicistas, a atriz canta dez canções, que entrelaçam trechos de escritores diversos e relatos de pessoas anônimas.”É a vida cotidiana colocada em paralelo com Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Chico Buarque ou Zezé Di Camargo e Luciano, por exemplo. Tem de tudo”, aponta a artista, que conta com a direção de Luiz Villaça, seu esposo, mais uma vez.

Denise recrutou histórias reais por meio de anúncios no jornal e de um vídeo nas redes sociais. Chegaram para a equipe 300 cartas, das quais 25 foram selecionadas para servir de base para o texto, sendo que nove ganharam maior destaque dentro da dramaturgia.

“Foi muito difícil fazer essa seleção, mas curiosamente ficaram as histórias que dizem respeito a todos nós, as mais comuns, que poderiam acontecer com qualquer um. Talvez, essa seja uma das chaves de tanta identificação e comoção que a peça causa”, analisou a atriz, que tem rodado com a montagem pelo Brasil desde 2019.

Segundo Denise, “Eu de Você” funciona como um convite ao público para “se colocar na pele do outro e se deixar atravessar pelas histórias dessas pessoas”. “Após as sessões, as pessoas ficam para me falar o que sentiram e eu escuto cada coisa. É a experiência mais linda da minha vida. Fico impressionada com o que essa peça causa nas pessoas. Ela te faz entrar em contato com coisas suas que, talvez, você não conhecia”, diz.

Apesar de muitas das histórias retratadas em cena tocarem em temas delicados, como abuso na infância, Denise não deixa de lado o humor que sempre foi uma das marcas de sua trajetória, seja no teatro, na TV ou no cinema.

“As pessoas nos confiaram as suas vulnerabilidades. Eu me sentia muito responsabilizada e, ao mesmo tempo, não queria fazer um espetáculo triste. Uma das nossas premissas foi como tratar com leveza a tragédia cotidiana, sem leviandade. Eu vejo no humor uma grande ferramenta para a comunicação. Ele ativa o pensamento, a inteligência e, sendo assim, você pode se emocionar mesmo rindo”, defende

Serviço:

Espetáculo “Eu de Você”, com Denise Fraga

Quando: desta quarta-feira (9) a sábado (11), às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos de R$ 20 a R$ 120, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

Instagram: @teatrodesantaisabel

Veja também