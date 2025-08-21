Denise Fraga lança filme sobre suicídio assistido em Gramado

A- A+

O Palácio dos Festivais recebeu na noite desta quarta-feira (20) a première nacional de “Sonhar com leões”, penúltimo longa da mostra competitiva do evento. Dirigido por Paolo Marinou-Blanco, o longa é protagonizado por Denise Fraga. O filme conta a história de Gilda (Denise Fraga), uma mulher diagnosticada com câncer terminal, com um ano de muito sofrimento pela frente. Ela possui uma única vontade: morrer com dignidade e sem dor.

"É uma personagem suculenta, li o roteiro e fiquei com muita vontade de fazer. Tinha muita vontade de falar sobre o direito de morrer", destacou Denise em coletiva para a imprensa na manhã desta quinta (21). "Tive minha mãe em decadência física e ela sempre falou sobre o direito das pessoas a uma dignidade do fim. No meu trabalho, tenho a busca obstinada do tempo cômico. Me interessou buscar a piada em um assunto tão pesado. Mas senti que não estávamos tratando o tema de forma leviana, as dores estavam ali"

O diretor Paolo Marinou-Blanco também falou sobre mergulhar em um tema sério como o suicídio e a morte assistido de forma tragicômica.

— Eu não vejo o filme falando de suicídio, mas sim falando de vida. Quando defendemos que uma pessoa encerre a vida de forma digna, acho que estamos celebrando aquela vida — desse Marinou-Blanco, que destacou a tendência de filmes sobre finitude e morte assistido, como “O quarto ao lado”, de Pedro Almodóvar, e “Uma bela vida”, de Costa-Gavras. — Isso indica que esse debate está pronto para ser produzido. São pouco mais de 10 países no mundo que legalizam a morte assistida. Temos que discutir onde estamos como sociedade. E estamos replicando o que a sociedade está pronta para avançar.

No filme, Denise Fraga rompe a quarta parede algumas vezes, o que rendeu algumas comparações com “Fleabag”. Denise ri das comparações, lembrando que quebrou a quarta parede em “Retrato falado” e inúmeras vezes no teatro.

“Sonhar com leões” chega aos cinemas no dia 11 de setembro. O Festival de Gramado acontece até o próximo sábado (23), com a entrega dos Kikitos.

* O repórter viajou a convite do Festival de Gramado.

