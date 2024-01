Deniziane comenta sobre ficada com famoso e seu medo de informação vazar

A- A+

Após conquistar a liderança da semana no BBB 24, Deniziane conversou no quarto com Alane e Leidy Elin, antes de dormir. A sister contou que já ficou com um cantor famoso e que tem medo de que a informação sobre quem é essa pessoa chegue ao público.



O assunto veio à tona quando a líder revelou "ter uma quedinha" pelo MC Livinho e que "ficaria com ele", apesar de não o conhecer. Em seguida, Deniziane perguntou se as sisters já haviam ficado com algum famoso.

Leidy disse nunca ter conhecido ninguém famoso. Já Alane contou que já ficou "mais ou menos" com um. Porém, não falaria no confinamento. "Eu também não falaria aqui, mas já fiquei também", disse Deniziane, despertando a curiosidade das colegas, que a indagaram sobre quem é a pessoa.

"Eu não vou falar, eu já entrei aqui sabendo. Mas eu estou com medo de vazar", desconversou Deniziane.

