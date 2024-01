A- A+

BBB 24 Deniziane é a última a deixar a Prova do Líder do BBB 24 e ganha um carro 0 km Matteus foi o 17º a sair da disputa, o que garantiu a liderança para a fisioterapeuta

Com quase 19 horas de competição, a fisioterapeuta Deniziane foi a última participante a deixar a Prova do Líder do BBB 24. Matteus foi o 17º competidor a deixar a disputa, o que garantiu a liderança para a sister. O resultado será proclamado na noite desta terça (9).



Ao vencer a disputa, além da liderança, Deniziane ganhou um automóvel 0 km da Chevrolet. Ao pedir para ver o carro, a sister, muito emocionada, disse: "Gente, eu tenho um carro, meu Deus do céu", vibrou. "Ele é lindo, gente", disse a fisioterapeuta.

Em seu vídeo para o reality, a sister havia dito que o seu sonho era justamente ter um carro.

Confira:



E a Anny que já alcançou o sonho dela de ter um carro com 1 dia de programa? Parabéns, merecido demais #BBB24pic.twitter.com/8SOxEr6bYV — Cometa Reality (@comenta_bbb24) January 9, 2024





Prova do Líder, como foi?

Na dinâmica, cada jogador tinha sua bancada com um botão. No telão, aparecia uma mensagem de 'atenção', dando início à rodada. De acordo com as regras anunciadas por Tadeu Schmidt, apertando o botão antes de um dos três sinais (buzina, faróis ou a música da Chevrolet com a rodada iniciada), o participante estaria eliminado da competição.

Veja também

BBB 24 Após deixar Prova do Líder, sister é atingida por chuveiro solto durante o banho