Deniziane e Matteus encerram relacionamento no BBB 24; entenda a situação

Pelo visto a DR antes da última Festa do Líder entre Matteus e Deniziane teve consequências na relação dos dois. Na tarde desta quinta-feira (15), os participantes foram até a área externa da casa para conversar sobre a situação e decidiram encerrar a relação enquanto estiverem dentro do BBB 24.

"Eu sinto que eu não quero perder esse lado bonito que a gente tem. [...] Foi genuíno, mas eu queria tentar, talvez, lá fora porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso também está interferindo também na minha entrega, na nossa relação", iniciou Deniziane.

A fisioterapeuta prosseguiu na conversa ressaltando não está conseguindo ser ela mesma dentro do programa.

"Eu queria tentar não ser um casal aqui dentro. Eu gosto muito de você Matteus, de verdade. Você é um cara que é perfeito. Aqui eu estou com uma cobrança interna o tempo todo e não consigo ser eu. Como eu estou nessa preocupação não consigo ser eu no dia a dia. Estou mais pensativa, não estou conseguindo me entregar. E aí eu fico meu dividida, não é com você eu tenho essa preocupação. Se eu estou aqui, eu fico pensando como você está. Não que isso vá mudar porque a gente já criou uma relação, mas eu acho que vou tirar esse peso, sabe? De ter que estar 100% com você também", completou.