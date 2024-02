A- A+

BBB 24 Deniziane esclarece término com Matteus no BBB 24 : "Não teve nada a ver com a barba" A nona eliminada do programa participou do Mais Você nesta quarta-feira (21)

A nona eliminada do Big Brother Brasil, Deniziane, teve a trajetória dentro do programa marcada pela formação de casal com Matteus. Os dois chegaram a se separar na última semana da sister dentro do BBB 24 e o público interpretou que o motivo foi a retirada da barba pelo brother.

Deniziane foi eliminada com 52,02% dos votos e teve uma disputa acirrada com Fernanda, que ficou com 47,16%. Matteus também estava no Paredão, porém teve apenas 0,82%.

A ex-participante do Reality Show esteve no programa Mais Você, da TV Globo, nesta quarta-feira (21) e deixou claro que a barba não foi o motivo para seu término com Matteus.

"Eu sei do meu coração e eu sei que foi de verdade, me machucou muito ver ele desse jeito”, disse Deniziane ao ver a reação do ex-companheiro após sua eliminação. A fisioterapeuta ressaltou que o fim do relacionamento foi pensando no jogo.

Deniziane comentou sobre a "polêmica da barba". O término do casal aconteceu um dia após Matteus raspar o rosto. “O Matteus é lindo de qualquer jeito, não teve nada a ver com a barba, que nem eu sempre frisei lá: ‘Ele tem que fazer o que ele quer”, afirmou.

Ela também se justificou sobre aparentemente não ter gostado do visual novo do ex. "Eu não acreditava que ele ia fazer isso, então eu fiquei assim, meio que de surpresa, entendeu? Eu achei que eles estavam brincando”. Ela finalizou ressaltando que preferia o brother com a barba.

