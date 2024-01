A- A+

BBB 24 Deniziane já tem um nome para mandar ao paredão; saiba quem está na mira da sister Em conversa com Alane e Beatriz, a fisioterapeuta avalia um dos brothers para a indicação desta noite (9)

O jogo já começou! Depois de ter conquistado a primeira Prova do Líder do BBB 24, Deniziane especula quem deverá indicar ao "Paredão" na noite desta terça (9). Em conversa com Alane e Beatriz, a sister conta sobre quem está na sua mira.

"Amiga, eu acho que tem que votar hoje", considerou Deniziane. Alane, então, devolveu: "Eu já sei em quem tu vai votar. É a pessoa que eu ia votar. Eu vou ter que votar em outra pessoa. É a pessoa que ela ia votar também", disse Alane, apontando para Beatriz.

Deniziane, então, pronuncia o nome do seu possível indicado. "O Maycon, ele está querendo muito conversar comigo. Eu não tenho outra opção", diz a fisioterapeuta. "Se for por convivência, eu votaria nele. Acho ele muito controlador", explica Deniziane.



Na noite desta terça (9) será formado o primeiro Paredão do BBB 24. E será triplo.

