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RIO DE JANEIRO

Justiça confirma Déborah Evelyn como testamenteira de Dennis Carvalho; entenda

Ex-esposa do ator e diretor, falecido em fevereiro deste ano, ficará responsável pelo cumprimento dos últimos desejos de Dennis

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Dennis Carvalho morreu em fevereiro deste ano, aos 78 anosDennis Carvalho morreu em fevereiro deste ano, aos 78 anos - Foto: João Miguel Castro/TV Globo

O testamento deixado pelo ator e diretor Dennis Carvalho, falecido no último mês de fevereiro, aos 78 anos, teve seu registro, abertura e cumprimento determinados pela justiça do Rio de Janeiro, confirmando a ex-esposa Déborah Evelyn como sua testamenteira.

A decisão, proferida pela juíza Maria Andrade Lage, da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital,  torna a atriz responsável pela fiscalização, e também pelo cumprimento das últimas vontades de Dennis, que teve o testamento lavrado em agosto de 2023.

 

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A justiça salientou, ainda, que discussões acerca de cláusulas do testamento e da validade das mesmas, eventualmente questionadas pelos herdeiros do ator, devem ser levadas ao inventário.

Para a ex-esposa, Déborah Evelyn, Dennis Carvalho também ficou como remuneração a ela, a sua testamenteira, em R$ 5 mil.

A herança
Os três filhos de Dennis Carvalho, Leonardo Torloni de Carvalho, Tainah Alves de Carvalho e Luíza Evelyn de Carvalho são os herdeiros no testamento, e ficarão com a herança deixada pelo pai, em sua totalidade - tanto a herança necessária quanto a legítima.



 

 

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