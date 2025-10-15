Dennis Carvalho diz que mudou o assassino de Odete Roitman na versão original de "Vale Tudo"

A- A+

No fim de 1988 e ínicio de 1989, Dennis Carvalho era uma das poucas pessoas que sabiam da resposta a um dos maiores mistérios da história da TV brasileira: quem havia matado Odete Roitman?



Essa informação privilegiada lhe cabia porque ele era o diretor-geral da novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, agora reescrita por Manuela Dias com o mesmo assassinato mobilizando o país, cujo desfecho é na próxima sexta.



"A gente pensou em Marco Aurélio para matar Odete", disse Dennis, referindo-se ao personagem de Reginaldo Faria. Mas houve um vazamento e precisamos mudar.



Mas a resolução do mistério acabou saindo na imprensa, segundo Dennis, o que obrigou Gilberto Braga a alterar a trama em cima da hora.



Não só porque perderia a graça para o público, como também por causa de um concurso patrocinado pela marca de alimentos Maggi (o caldo da Galinha Azul), que sortearia 5 milhões de cruzados entre os telespectadores que acertassem o assassino.



"Uma semana antes do final, o Gilberto me falou: 'Quem é que tem cara de louca no elenco?'. A Cássia (Kis, intérprete de Leila), claro, eu respondi. Então é ela que vai matar, ele me disse", relembra Dennis.



Esta história também é contada na autobiografia de Gilberto Braga, "O balzac da Globo", escrita por Artur Xexéo e Maurício Stycer (Editora Intrínseca).



Última gravação

Para evitar novos vazamentos, Dennis armou uma operação de guerra. O final, com Leila, mulher de Marco Aurélio, matando Odete sem querer, por achar que sombra na parede era de Fátima (Gloria Pires), a amante dele, foi filmada no dia em que foi ao ar.



"Oito cenas foram gravadas ontem, duas com a participação da vítima", dizia uma matéria do Globo, à epoca.



"Convoquei todo o elenco, fomos para o estúdio às 9h e fiz uma brincadeira, falando, solenemente, 'vou revelar quem matou Odete Roitman', resgatou Dennis. Que continua: "Quando anunciei Cássia Kis, foram só aplausos. O pessoal foi para casa e começamos a gravar do zero às 13h".



No remake

Sobre a nova versão, Dennis diz que, pela primeira vez, está com tempo de assistir a uma novela inteira e elogia a atuação "brilhante" de Debora Bloch. E quem matou Odete Roitman, na visão desse especialista? Ele é categórico. "Afonso (Humberto Carrão). Para mim, ele é o assassino", aposta Carvalho.



