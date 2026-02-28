Os amores de Dennis Carvalho: diretor foi casado com seis atrizes e teve quatro filhos

A- A+

Vida e trabalho se entrelaçaram com amor, e muito, ao longo da carreira de Dennis Carvalho, que morreu aos 78 anos, neste sábado (28). O diretor foi casado com seis atrizes com quem desenvolveu trabalhos marcantes, cultivando histórias de romances que começaram nos bastidores.

O primeiro casamento foi com Bete Mendes, em 1970. Cinco anos depois, eles se divorciaram, mas mantiveram uma amizade longeva. Eles atuaram juntos na novela "O meu pé de laranja lima" (1970), na TV Tupi, em que Dennis interpretou Henrique, e Bete viveu Godoia. Também atuaram juntos em "Nossa filha Gabriela" (1971).



Dennis foi casado com Christiane Torloni por três anos, entre 1977 e 1980. A atriz costuma dizer que o diretor foi seu "primeiro amor". Do relacionamento igualmente surgido nos bastidores da TV, nasceram os gêmeos idênticos Leonardo — que seguiu a carreira de ator, assim como os pais — e Guilherme, que morreu aos 12 anos numa tragédia, após a mãe perder o controle de uma caminhonete enquanto manobrava na garagem da residência.



Monique Alves é a única ex-esposa de Dennis Carvalho que também morreu. A atriz, vítima de leucemia, manteve um casamento breve com o diretor, durante cerca de um ano, do qual nasceu a filha Tainah, que trabalha como figurinista e foi assistente em algumas novelas dirigidas por Dennis, como "Celebridade" (2003) e "Três irmãs" (2008).



Depois, Dennis se casou com Tássia Camargo, relação que durou de 1983 a 1985. No ano seguinte, ele a dirigiu na novela "Selva de pedra" (1986).

Na sequência, Dennis iniciou um romance com Ângela Figueiredo, encerrado em 1987. Os dois trabalharam juntos em "Selva de pedra" e também em "Brega & chique" (1987).

No ano seguinte, iniciou um relacionamento com Deborah Evelyn, com quem viveu uma união duradoura de 24 anos e teve a filha Luíza. Além dos filhos, Dennis Carvalho deixa três netos: Lucca, filho de Leonardo Carvalho, e Nina e Laura, filhas de Tainá.

