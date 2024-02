Dennis DJ é atração da festa do BBB 24 nesta sexta-feira (16); veja horário

A- A+

Sexta-feira é dia de festa no Big Brother Brasil. Os brothers e sisters da edição 2024 vão curtir esse "sextou" de forma exclusiva ao som de Dennis DJ.

Dennis é um dos principais DJ's do país e soma hits de longa data no funk. Os mais recentes são "Tá Ok", em parceria com Kevin o Chris, "Malandramente" e "Isso que é vida".

A festa está programada para iniciar a partir das 22h25 (horário de Brasília) desta sexta-feira (16).



