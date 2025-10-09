A- A+

FAMOSOS Dennis DJ é acusado de violência doméstica pela ex-eposa; artista nega Bárbara Falcão trava uma batalha judicial com o ex-marido pela guarda do filho de 6 anos

Bárbara Falcão, ex-esposa de Dennis DJ, acusou o artista de violência física, sexual e psicológica nesta quinta-feira (9). Eles foram casados durante 14 anos e têm um filho de 6 anos de idade.

“Estou completamente desconfortável, mas, assim como outras vítimas de abuso, esse lugar - apesar de doloroso - terá a minha voz e a de muitas outras que também sofrem violências e abusos”, iniciou a ex-bailarina do Faustão, em um vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, Bárbara fez graves acusações contra o ex-esposo. “Eu falo de violência psicológica, física, patrimonial, moral, sexual, psicológica. Todas essas violências eu vivi no meu relacionamento de 14 anos com o Dennison”, disse.

De acordo com a revista Quem, a assessoria jurídica de Dennis DJ nega que ele tenha praticado violência doméstica. Os representantes do artista afirmam que o caso já foi arquivado pela Justiça por ausência de provas.

O DJ e a ex-mulher travam uma batalha judicial pelo filho há quatro meses. Dennis conquistou a guarda unilateral da criança, decisão que a mãe agora tenta reaver.

Segundo Bárbara, a decisão de expor a situação ocorreu após uma ação policial em sua casa, na última quarta-feira (8), com mandado de busca e apreensão. “Tive minha casa revistada pela polícia, a procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada”, disse.

