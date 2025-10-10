A- A+

FAMOSOS Dennis DJ se pronuncia após ser acusado de violência doméstica por ex-esposa O artista afirma que acusações já foram investigadas em 2022 e o processo foi arquivado por falta de provas

Dennis DJ se pronunciou, nesta quinta-feira (9), após ser acusado de abuso psicológico, físico, patrimonial, moral e sexual pela ex-esposa, Bárbara Falcão. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista negou ter praticado violência doméstica.

De acordo com o DJ, as denúncias já foram investigadas. “Não se trata de um fato novo. É algo de 2022, anterior à nossa mediação, quando o juiz da Vara de Violência contra a Mulher, a pedido do Ministério Público, arquivou o caso por falta de provas. Ela voltou com essa história como forma de me expor e tentar conseguir alguma vantagem”, afirmou.

Dennis e Bárbara travam uma batalha na Justiça. Desde a separação, eles mantinham um acordo de guarda compartilhada do filho de 6 anos. No entanto, em abril deste ano, por determinação judicial, o artista obteve a guarda unilateral da criança.

Como o processo corre sob segredo de Justiça, Dennis não revelou o que motivou a decisão judicial. Ainda de acordo com ele, Bárbara tem o direito de visitar o filho em dias específicos.

Sem revelar detalhes, Dennis afirmou que a própria mãe da ex-esposa prestou um depoimento relevante ao processo. Ele ainda garantiu que todos os bens adquiridos ao longo dos 13 anos de casamento foram divididos igualmente, em uma partilha acompanhada por uma equipe mediadora composta exclusivamente por mulheres.

O esclarecimento do DJ veio após um vídeo publicado por Bárbara Falcão também na quinta-feira (9). Em seu depoimento, a ex-bailarina do Faustão afirmou ter sofrido diversos tipos de violência.

“Não tive ajuda de quaisquer pessoas que tocaram em todos os processos desde o meu divórcio. Eu segui desamparada até o encontro da doutora Thaís, que me mostrou quão vexatória é a minha situação judicial”, apontou.

