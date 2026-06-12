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CINEMA "Dentro da Baleia", suspense sobre mergulhador engolido por cachalote, ganha trailer; assista Filme dirigido por Brian Duffield e estrelado pelo ator Austin Abrams estreia em outubro

“Dentro da Baleia”, novo thriller de sobrevivência dirigido por Brian Duffield, estreia em outubro. O primeiro teaser e um pôster do filme foram divulgados nesta sexta-feira (12).

O longa-metragem é baseado no romance homônimo de Daniel Kraus, que assina o roteiro em parceria com Duffield. Austin Abrams, Josh Brolin, Elizabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy e Emily Rudd integram o elenco.



A trama é ambientada na costa central da Califórnia, nos Estados Unidos. Jay Gardiner (Austin Abrams) é um jovem que acabou de perder o pai (Josh Brolin) e mergulha em busca de seus restos mortais.

O protagonista acaba engolido por um enorme cachalote. Preso no interior do animal e com apenas uma hora de oxigênio, ele passa a refletir sobre as lições que seu pai lhe ensinou ao longo da vida e que podem ajudá-lo a fugir.

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