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TEATRO Dentro da cabaça, os mitos das iabás ganham vida em espetáculo de teatro lambe-lambe Com bonecas abayomi e narrativas da tradição iorubá, "Igbá Itan", da Trupe Circuluz, inicia nova circulação por Pernambuco, passando por escolas, terreiros e comunidades tradicionais

Uma pequena abertura na cabaça é o acesso a um universo de histórias ancestrais. Do outro lado, em uma experiência reservada a um espectador por vez, bonecas abayomi ganham movimento pelas mãos da atriz e manipuladora maranhense Raquel Franco.

É assim que “Igbá Itan”, espetáculo da Trupe Circuluz, apresenta narrativas das iabás, divindades femininas da tradição iorubá.

A montagem, que tem Nanã como ponto de partida, retoma sua circulação na próxima segunda-feira (23), em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, e segue, na sequência, para a Ilha de Itamaracá, Paudalho, Águas Belas e Arcoverde.

Em cartaz desde 2024, a criação encontra no teatro lambe-lambe uma maneira particular de aproximar o público das mitologias africanas.

Nessa modalidade do teatro de animação, cada apresentação acontece dentro de uma pequena caixa cênica e é acompanhada individualmente, por meio de um visor.

A referência vem dos antigos fotógrafos de rua, que utilizavam equipamentos semelhantes para produzir retratos. Em “Igbá Itan”, porém, a imagem dá lugar a um mundo em miniatura, no qual o imaginário é provocado por movimentos, figuras e narrativas. Cada sessão comporta até 20 espectadores, atendidos separadamente.

O público pode escolher entre quatro awon itans – histórias, em iorubá. Além de Nanã, ancestral associada à origem da vida, o repertório contempla Iemanjá, apresentada como senhora das cabeças; Oyá, em sua relação com o fogo; e Oxum, ligada à manutenção da vida.

A construção dramatúrgica parte de uma investigação sobre mitologias e fundamentos sagrados africanos, alimentada pela trajetória de Raquel Franco como artista e yawô no Ilé Àṣẹ Ọ̀rìṣànlá Tàlàbí, terreiro de candomblé situado em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

A própria estrutura do espetáculo carrega um significado simbólico. A cabaça, conhecida como Igbadu na tradição iorubá e nagô, não funciona apenas como cenário: representa a totalidade do universo.

“Na cultura iorubá, a cabaça é a representação do universo e, nela, estão comportados a terra e o céu. Esse fruto é a materialização do ventre universal, que gera toda a vida”, explica Raquel.

A divisão do fruto em duas metades também traduz essa cosmologia: a porção superior corresponde ao Orún, dimensão divina, enquanto a inferior representa o Aiyé, domínio da existência material.

Territórios de memória

A nova etapa da circulação acontece no mês da Consciência Negra e amplia o diálogo com comunidades que preservam saberes e manifestações de matriz africana e indígena.

Entre os destinos está o Terreiro de Palha, em Arcoverde, que, além de sua atuação religiosa e cultural, participa da manutenção de brincadeiras populares como o Boi e o Cavalo-Marinho.

Em Águas Belas, a passagem do espetáculo se aproxima de um território marcado pela presença e resistência de populações indígenas e quilombolas.

“São terreiros e comunidades tradicionais que realizam um trabalho fundamental de salvaguarda das culturas de matriz afroindígenas, como a Jurema e o Candomblé”, destaca a diretora.

No Recife, a montagem chega pela primeira vez a uma escola da cidade, estabelecendo uma conexão com a Lei 10.639/2003, que determina a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar.

A iniciativa também dialoga com as diretrizes do Plano Estadual de Cultura para o reconhecimento das manifestações dos povos tradicionais.

Já na Ilha de Itamaracá, a temporada marca a primeira apresentação da Trupe Circuluz no município.

Para Raquel, o percurso tem importância que ultrapassa a circulação artística. A proposta é aproximar diferentes públicos de uma linguagem teatral ainda pouco conhecida em muitos desses lugares, ao mesmo tempo que fortalece o intercâmbio com as comunidades anfitriãs.

“Para muitos desses territórios, escolas e públicos, será também o primeiro contato com a linguagem do teatro lambe-lambe, especialmente em diálogo com as culturas de matriz africana”, afirma.

“O circuito foi pensado não apenas para a apresentação, mas como um espaço de troca e fomento partilhado das nossas expressões cênicas. Nossa montagem traz elementos de inovação para o teatro de animação e de bonecos. É um enriquecimento mútuo entre a equipe, o público e as comunidades”, conclui.

A circulação de “Igbá Itan” é financiada pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio do Edital Geral, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



"Igbá Itan"

- Agenda de ciruclação -

23/11 (segunda-feira), às 7h30

Escola Municipal Professor Nilo Pereira - Rua Jornalista José Fernandes, n° 44, Casa Amarela - Recife-PE

27/11/2026 (sexta-feira), às 15h

Ilê Axé Iemenajá Sabá - Rua do Sol, n° 497, Alto dos Irmãos - Paudalho-PE



28/11/2026 (sábado), às 18h

Tenda de Jurema Encanto das Sete Flechas - Rua 8, s/n, Bairro do Veraneio - Arcoverde-PE

01/12/2026 (terça-feira), às 14h

Escola Municipal Dulce da Costa Lima - Rua Rio Âmbar, n° 108, Rio Âmbar - Ilha de Itamaracá-PE

12/12/2026 (sábado), às 16h

Ilê Axé Yalodomim Sensul - Estrada de Curral Novo, Sítio Araújo - Águas Belas-PE

SERVIÇO

"'Igbá Itan' espalha da cabaça do Grande Recife ao Sertão"

Quando: 23 de novembro a 12 de dezembro de 2026

Onde: Recife, Paudalho, Arcoverde, Ilha de Itamaracá, Águas Belas

Acesso gratuito

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